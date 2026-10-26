PSOE y Frente Amplio registran su lista conjunta al Senado por Salamanca. - PSOE SALAMANCA

SALAMANCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición formada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Frente Amplio ha registrado su candidatura conjunta al Senado por la provincia de Salamanca ante la Junta Electoral Provincial, con vistas a concurrir bajo una misma lista en las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.

La lista, presentada bajo la denominación y las siglas 'Senado de Progreso', está encabezada por el socialista Carlos Fernández Chanca, mientras que Yolanda Sánchez Villarán y Sergio Maqueda ocupan los puestos número dos y tres de la papeleta, respectivamente.

El registro formal de la candidatura ha contado con la asistencia de los representantes legales de ambas formaciones políticas, quienes han acudido con el propósito de sumar esfuerzos y articular una alternativa progresista en la circunscripción salmantina.

Con esta presentación, la confluencia ha iniciado una etapa de trabajo político para dar respuesta a las demandas de Salamanca y de sus municipios en la Cámara Alta, donde prevén incidir en la defensa de los servicios públicos, el empleo, la cohesión territorial y las medidas que consoliden los avances sociales alcanzados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Asimismo, la dirección de los socialistas salmantinos ha agradecido públicamente el compromiso de Alegría Alonso, titular original como número dos, así como de sus suplentes José Ángel Castellano y Carla Terradillos, quienes han cedido sus puestos en la lista del PSOE a los integrantes de Frente Amplio tras el pacto alcanzado.