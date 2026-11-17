Archivo - Hospital Universitario de Salamanca. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en las Cortes para que explique qué ha ocurrido en el Hospital de Salamanca, donde dos enfermos fueron intercambiados por error y no se dieron cuenta hasta que uno de ellos falleció.

Para el portavoz adjunto y procurador por Salamanca, Fran Díaz, es necesario que el consejero dé explicaciones "urgentes" acerca del "grave caso" y "la grave confusión" que se ha producido en las urgencias hospitalarias del Hospital de Salamanca donde un error con las pulseras de dos pacientes ha provocado que una familia haya creído que un familiar ha fallecido mientras realmente había fallecido otro.

"Nos parece un error que es muy preocupante, un error que manifiesta el grave problema que existe en el hospital de Salamanca, un problema que afecta al colapso de las urgencias hospitalarias" ha aseverado Díaz, una situación que el PSOE ha denunciado en las Cortes "desde hace muchos meses".

Asimismo, el responsable socialista y procurador considera que se trata de un problema de gestión, del que "la única culpable" es la Junta", al tiempo que ha recordado que se ha cambiado de gerente del hospital en varias ocasiones y que ha sumido al centro "en un caos operativo que están pagando los pacientes y las familias", lo que ha tachado de "enormemente preocupante"

Fran Díaz cree que casos como este están "dañando la sanidad pública de la provincia de Salamanca, la imagen del hospital y sobre todo la imagen de los grandes profesionales que prestan servicio en el hospital clínico universitario de Salamanca".

Por ello, el Grupo Socialista también ha solicitado por escrito toda la documentación a la Junta de Castilla y León, a la Gerencia Regional de Salud para contar con toda la información acerca de este caso, acerca de esa investigación que se ha abierto por parte de la propia Consejería al haberse conocido el lunes estos casos.