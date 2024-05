El PSOE pide la dimisión de Carnero por su "boicot" al derribo de Arco de Ladrillo "pese a saber el riesgo de derrumbe"

Los socialistas señalan que esta actuación va a "sumir a la ciudad en un caos circulatorio sin precedentes" durante al menos un año

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha pedido la dimisión del actual alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, por su "irresponsable boicot" al derribo del Arco de Ladrillo "pese a conocer el grave riesgo de derrumbe del viaducto gracias a un informe fechado el pasado mes de enero".

"Ha llevado demasiado lejos una situación que ha derivado en una situación gravísima, poniendo en riesgo la vida de las personas y la seguridad de la gente", ha asegurado el portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, en declaraciones a los medios.

Esta petición de dimisión, ha argumentado, se sustenta en la "irresponsabilidad, incompetencia y cobardía" del alcalde. En lo que respecta al tema de la irresponsabilidad, el portavoz socialista ha señalado que el primer edil "sabía que esta situación se producía" ya que el PSOE le avisó a través de una moción en septiembre de que la situación del viaducto "era la que era".

A este respecto, Herrero ha explicado que con "total transparencia" se le dijo que tenía que apostar por la "única solución viable que era, y sigue siendo, para la situación del arco de ladrillo, la integración ferroviaria", puesto que el convenio de integración "garantiza la demolición del viaducto y una solución que es el túnel, que en un par de meses estaría el proyecto y en tres meses podría estar licitada la obra".

En segundo lugar, Pedro Herrero se ha referido a la "incompetencia" de Jesús Julio Carnero, quien hace una semana dijo que "no apostaba por la obra del Arco de Ladrillo y decía que había que ir a Daniel del Olmo". "Luego está la obcecación con el Puente del Poniente, porque se ocupa de cosas que no son importantes en sitios donde no hay problemas y descuida aquellos lugares que sí tienen problemas graves", ha apostillado.

La tercera razón de la petición de dimisión del alcalde por parte del Grupo Municipal Socialista, ha incidido Herrero, es la "cobardía" del primer edil al haber "sacado a otra persona a dar la cara por él y no haberse presentado en la rueda de prensa".

En opinión del portavoz del PSOE en Valladolid, toda esta situación es "vergonzosa" y Carnero es "único responsable como alcalde". Por tanto, ha ahondado Herrero, Carnero "ha creado un gravísimo problema del que tenía conocimiento que iba a pasar por su inacción e irresponsabilidad".

Al hilo de estas palabras, Pedro Herrero ha remarcado que Carnero "debe dejar de ser alcalde inmediatamente porque pone en peligro la vida de la gente con sus decisiones", para después explicar que el Grupo Municipal Socialista pide que Carnero "al menos cumpla una de las cosas que prometió" cuando dijo que "si no soterraba en seis meses se iba".

En relación con esta cuestión, Herrero ha ironizado sobre cómo la "única solución posible en este momento es la integración ferroviaria al viaducto del Arco de Ladrillo cuando ha estado un año boicoteándola y ahora le toca actuar de emergencia despilfarrando el dinero de los vallisoletanos para intentar parchear la vida útil de un viaducto que se va a caer a trozos".

COMUNICACIÓN

En este sentido, ha recordado que con fecha 24/01/24 el Ayuntamiento recibió una comunicación del Jefe de Área de Mantenimiento de Alta Velocidad Norte de ADIF, a la que adjunta el "Informe, descripción y valoración de daños del paso superior del P.D. 178+920 de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, en el término municipal de Valladolid", realizado por INECO (asistencia técnica de ADIF) en diciembre de 2023, con una evaluación pormenorizada de los "diferentes daños detectados en la estructura y que suponen un potencial peligro para la seguridad y capacidad estructural de la misma", requiriéndose "una intervención a corto plazo".

El Grupo Municipal socialista ha señalado que esta actuación va a "sumir a la ciudad en un caos circulatorio sin precedentes" durante al menos un año, motivo por el que ha criticado que los ciudadanos de Valladolid "una vez más son los paganos de la improvisación de este equipo de Gobierno municipal".