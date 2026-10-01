PSOE pide a la Junta un "cambio radical" en su relación con los ayuntamientos y ve a la FRMP "desahuciada"

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del Partido Socialista de Castilla y León, Fran Díaz, ha exigido este jueves un "cambio radical" en la relación de la Junta con los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, frente a una Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) a la que ve "desahuciada" por su falta de funcionamiento.

A modo de ejemplo ha explicado que la Comisión de Diputaciones y Entidades Locales, en funcionamiento desde que se constituyó la propia Federación a finales de año 2023, se ha reunido "la friolera de dos ocasiones" durante la legislatura municipal que está cerca de terminar --las próximas elecciones serán el 23 de mayo de 2027--, la primera en octubre de 2024 para constituirse y la segunda ayer.

"Es una institución que no se reúne apenas, una institución en la que no hay prácticamente ningún tipo de interlocución entre los ayuntamientos, las diputaciones, con el Gobierno de la Junta o con la propia Federación", ha lamentado Fran Díaz que no ve "ningún tipo de intención" en que la FRMP funcione, con la consiguiente pérdida para los ayuntamientos y para los ciudadanos.

Fran Díaz ha tendido la mano del PSOE tanto en las Cortes de Castilla y León como a nivel municipal para abrir los cauces para que, tras una legislatura "prácticamente perdida" en el periodo municipal, sí se pueda aprovechar desde el ámbito autonómico para fortalecer la relación con los ayuntamientos.

En este sentido, ha llamado a abrir un debate que vaya más allá de la financiación autonómica y ha defendido que también hay que ser reivindicativos con el Gobierno autonómico al que ha acusado de no atender como es debido a los ayuntamientos a los que el socialista ha reivindicado como "la solución a los muchos problemas que tiene esta Comunidad, entre ellos la vivienda.

El socialista ha reclamado unos "ayuntamientos potentes y bien financiados" y ha advertido a la Junta de que no están sólo para preocuparse de ellos cuando se acercan las elecciones municipales.

"De los ayuntamientos hay que preocuparse durante todo el mandato, durante toda la legislatura y hay que escuchar a los alcaldes y alcaldesas y hay que ser transparentes", ha pedido y ha exigido evitar el sectarismo por parte del Gobierno autonómico en cuanto a la concesión de "determinadas ayudas" a corporaciones locales "que, oh casualmente, casi siempre tienen el mismo color político, que es el color político del Partido Popular y el color político del señor Mañueco".