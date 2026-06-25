El PSOE pide a la Junta que mejore la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Río Hortega de Valladolid por "deficiencias"

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores socialistas por Valladolid en las Cortes de Castilla y León han registrado una Proposición No de Ley para reclamar a la Junta la mejora "urgente" de las instalaciones y de los recursos materiales de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Río Hortega tras denunciar pacientes "importantes deficiencias".

El Grupo Parlamentario Socialista ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que los pacientes han advertido de las condiciones en las que reciben rehabilitación cardíaca, que constituye una prestación sanitaria "esencial" para la recuperación de quienes han sufrido un infarto de miocardio o cualquier otra patología cardiovascular que requiera un programa específico de seguimiento y recuperación funcional.

Entre las principales carencias detectadas, los pacientes han apuntado, según los socialistas, a "la inexistencia de vestuarios donde los usuarios puedan cambiarse antes y después de las sesiones, la ausencia de duchas para garantizar unas mínimas condiciones de higiene tras la realización del ejercicio físico y la falta de material textil suficiente".

Asimismo, los dispositivos de control y monitorización utilizados durante las sesiones son compartidos por distintos usuarios "sin disponer, en muchos casos, de elementos individuales o desechables que refuercen las condiciones de seguridad e higiene", ha censurado el PSOE.

Los procuradores socialistas consideran que la excelencia de la atención sanitaria no depende únicamente del trabajo de los profesionales, sino también de que los pacientes dispongan de instalaciones "adecuadas" y de los medios materiales necesarios para desarrollar su tratamiento "con seguridad, comodidad y dignidad".

Por ello, la iniciativa insta a la Junta a habilitar vestuarios y duchas en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Río Hortega, dotarla del material textil necesario, implantar medidas que refuercen la higiene en los dispositivos de monitorización mediante elementos individuales o desechables cuando sea posible y realizar una evaluación integral de las necesidades materiales y de equipamiento del servicio para asegurar una atención de calidad.

"Los pacientes que afrontan un proceso de recuperación cardíaca merecen hacerlo en unas condiciones acordes con los estándares de calidad del sistema público de salud. No podemos normalizar que tengan que cambiarse sin espacios adecuados, carezcan de duchas o deban asumir la limpieza del material utilizado durante su tratamiento", han aseverado los procuradores socialistas.