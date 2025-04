PSOE pide mejorar el transporte metropolitano de Salamanca tras "averías" que Sanz Merino ve "puntuales"

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista Fernando Pablos Romo ha urgido a la Junta a mejorar el servicio de transporte metropolitano de Salamanca tras sufrir "averías" que enmarca en "negligencias" y considera un "escándalo", mientras el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha afirmado que las incidencias son "puntuales" y se actúa para optimizar un servicio "razonablemente positivo".

En el marco del Pleno, Romo ha advertido de que no se trata de "anécdota", si no que son incidentes que ocurren "normalmente" y provocan que los autobuses se queden "muchos días" a "mitad del camino". En este sentido, ha enumerado situaciones como averías, o incendios en autocares.

Para el procurado socialista, la causa es que "no se ha matriculado ni un nuevo autobús en el transporte metropolitano de Salamanca". "Los menos antiguos son del año 2017. Este año cumplen ocho años. El más antiguo es del año 2008. Este año cumple 17", ha alertado.

Asimismo, ha censurado que "ni uno solo de los autobuses del transporte metropolitano de Salamanca tiene menos de 500.000 kilómetros", mientras "el récord está en 1.240.000", si bien "de los 25 autobuses, 14 tienen más de un millón de kilómetros".

"Esta es la causa de lo que está pasando. Es una negligencia", ha subrayado, para recordar que hace doce años la Junta ya se comprometió a ser "un único operador, lo que no se ha llevado a cabo.

"¿Por qué han preferido no molestar a alguna empresa amiga a priorizar el servicio de transporte metropolitano a las personas que vivimos en los municipios cercanos a la ciudad?", ha cuestionado, para reclamar, asimismo, la gratuidad del transporte anunciada.

Ante ello, Sanz Merino ha pedido al procurado socialista "no hacer de incidencias puntuales" de "determinados vehículos en determinadas fechas", una situación "diaria". "Esa valoración no se corresponde con la realidad", ha asegurado, para precisar, además, que "es imposible que no se produzca ninguna tipo de incidencia".

Asimismo, ha señalado que lo "importante es reaccionar" ante ellas con "soluciones", como, ha dicho, ha hecho la Junta.

Respecto a la antigüedad de la flota, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico tiene el compromiso de reducirla, a la vez que ha llevado a cabo el "refuerzo de mecanismos de mantenimiento". En este sentido, ha precisado que "durante los meses de diciembre y enero se han incorporado seis nuevos vehículos que han sustituido a los antiguos, y este verano se incorporarán dos vehículos nuevos más que además son híbridos".

Además, ha afirmado que la Junta "está ofreciendo mejoras continuas para adaptarse a las necesidades de las personas, dándoles respuestas útiles", en el marco de la apuesta por "una política clara" que promueve un "modelo de movilidad más moderno y eficiente" que pasa por alcanzar la "gratuidad total".