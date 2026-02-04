El PSOE registra su candidatura en Valladolid con el sexto procurador como reto

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán. - PSOE - Archivo

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Valladolid ha registrado este miércoles su candidatura a las Cortes de Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas con el objetivo reiterado de volver a ganar en la provincia y aumentar la representación vallisoletana en el hemiciclo, donde en 2022 obtuvieron 5 procuradores.

En un comunicado recogido por Europa Press los socialistas recuerdan que han ganado las dos últimas elecciones autonómicas en la provincia, con una "victoria rotunda en 2019", cuando lograron seis procuradores, y en 2022 con cinco pero mayor número de votos que el resto de formaciones políticas --ganaron por 1.500 votos al PP--.

El PSOE de Valladolid afronta esta cita electoral "con ambición, fortaleza y determinación, con el objetivo de revalidar la victoria y recuperar el sexto procurador, consolidando una mayoría social progresista que permita impulsar el cambio político en Castilla y León y contribuir de manera decisiva a que Carlos Martínez sea el próximo presidente de la Junta".

"Salimos a ganar de nuevo en Valladolid, como hicimos en 2019 y en 2022, y a ampliar nuestra representación. Esta candidatura tiene vocación de ganadora, es sólida y está preparada. Combina experiencia y juventud, municipalismo y futuro, y representa a la mayoría social de esta provincia", ha señalado el PSOE de Valladolid.

La candidatura socialista integra la trayectoria en el ámbito municipal, con formación, experiencia profesional y un firme compromiso con el servicio público y la defensa de los intereses de Valladolid.

"Afrontamos estas elecciones más ilusionados y convencidos que nunca. Vamos a volver a ser la primera fuerza política en Valladolid y a contribuir de forma decisiva a un cambio de rumbo en Castilla y León, con Carlos Martínez al frente de la Junta", han recalcado.

El PSOE ha destacado que esta candidatura, encabezada por Patricia Gómez Urbán, "exhibe la fortaleza y unidad del PSOE de Valladolid, un proyecto cohesionado que encara el proceso electoral, tal para la comunidad tras cuarenta años de gobierno de la derecha, con su secretario general --y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible--, Óscar Puente, al frente".

"El PSOE de Valladolid llega unido, fuerte y preparado. Somos un partido con raíces, con equipo y con proyecto, dispuesto a volver a ganar y a abrir una nueva etapa de progreso para Castilla y León", han insistido.