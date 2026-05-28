PSOE registra en las Cortes una batería de preguntas ante "el calor insoportable" en las aulas

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de preguntas para su respuesta por parte de la Junta ante las denuncias de "calor insoportable" de estos días en las aulas de la Comunidad.

Con estas preguntas, el PSOE exige a la Junta "responsabilidades" ante la "falta de planificación y previsión" para afrontar las sucesivas olas de calor que están "afectando gravemente" a los centros educativos públicos de la Comunidad.

Los procuradores socialistas se han hecho eco de las denuncias del sindicato STECyL y diversas asociaciones de familias, en el que evidencian que "muchas aulas" se han convertido en "auténticas saunas", y que ya se han registrado "mareos y malestar físico tanto en el alumnado como en el profesorado".

Para el PSCyL, la situación actual es consecuencia de "años de infraestructuras obsoletas y carencia de inversiones en aislamiento térmico y climatización". "Es inaceptable que en pleno siglo XXI, y ante la evidencia del cambio climático, la Junta siga sin ofrecer una respuesta integral para proteger la salud de la comunidad educativa", detalla el grupo parlamentario a través de un comunicado.

En las preguntas, el PSOE ha reclamado "datos concretos" sobre el porcentaje de centros adaptados y el presupuesto ejecutado en los últimos cinco años para rehabilitación energética. Asimismo, denuncian que en "numerosos centros" se superan habitualmente los 27 grados establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales "sin que se adopten medidas extraordinarias".

Asimismo, cuestionan asuntos relacionados con protocolos de urgencia ante estas olas de calor; si se van a garantizar unas condiciones dignas en la celebración de las oposiciones, entre otros.