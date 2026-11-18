Obras en la cubierta del polideportivo Pisuerga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este miércoles que el equipo de Gobierno que existe un documento firmado por la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, que prolonga el periodo de paralización de las obras hasta el 21 de enero del próximo año 2027.

En un comunicado recogido por Europa Press el Grupo Municipal Socialista califica de "nefasta" la gestión del equipo de Gobierno formado por PP y Vox en con las obras de la cubierta del Polideportivo Pisuerga porque tras "cinco meses de paralización que ocultaron" siguen "sin hacer nada".

"La paralización de las obras del Polideportivo Pisuerga todo sigue igual y es posible que la situación perdure hasta 2027", han advertido en mención a un documento que aseguran que ha firmado la concejal responsable del área en el que se acuerda la "ampliación de la suspensión total por tres meses adicionales al plazo de suspensión establecido el 21 de julio de 2026".

"La ampliación se enlaza sin interrupción con el período inicialmente autorizado, cuyo vencimiento se sitúa el 21 de octubre de 2026, fijándose como nuevo límite máximo el 21 de enero de 2027, sin perjuicio de su levantamiento anticipado en los términos de esta resolución", cita el PSOE.

En dicho escrito, han continuado, la ampliación se acuerda "por la necesidad de completar la elaboración del documento técnico detallado que desarrolle y concrete la solución de cubierta propuesta por la empresa redactora del proyecto y permita verificar su viabilidad estructural, constructiva y económica".

"Asimismo, responde al tiempo necesario para tramitar las posibles modificaciones contractuales que resulten de dicho documento", concluye el documento según el PSOE.

El PSOE ha recalcado que además de esta "mala gestión" el alcalde, Jesús Julio Carnero, "pretende ocultar" esta información y así entienden que lo hizo el regidor en unas declaraciones del pasado 4 de noviembre en las que, según el PSOE, aseguró que espera que las obras se reanudarían "más pronto que tarde" este mismo mes de noviembre.

El PSOE ha añadido que además de la "parálisis" ya se "producen los primeros daños en el suelo del frontón, el espacio donde comenzó la intervención".

"Ante esta inacción, el Grupo Municipal Socialista reitera la necesidad de apostar por la solución definitiva, la sustitución integral de la cubierta del pabellón, con un proyecto adecuado y con presupuestos comprometidos en 2027", han recalcado.

"Sin embargo, el equipo de gobierno de Carnero hasta la fecha ni ha aceptado la propuesta en positivo del Grupo Municipal Socialista ni tampoco ha ejecutado la actuación que eligió hace un año, pese a las advertencias de su falta de idoneidad", han lamentado.

Como recuerda el Grupo Socialista, la obra se paralizó a primeros del mes de julio por riesgo de "colapso" en el pabellón, "después de más de dos meses de avisos técnicos".

En consecuencia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha reprochado a Carnero "la mala gestión también en este ámbito y la opacidad informativa, pues considera que "el actual alcalde sigue con su política de oscurantismo", después de que "en julio no quiso reconocer que las obras del Polideportivo se habían paralizado tal como un informe técnico predijo desde el primer momento".

"Ahora continúa con el negacionismo. Sin embargo, los hechos desmontan sus palabras. A día de hoy la parálisis es total y esta situación aún puede perdurar más tiempo, según el propio documento del Ayuntamiento", ha concluido el portavoz del PSOE.