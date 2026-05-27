El PSOE de Valladolid cree que Carnero "está inhabilitado para presidir el Pleno" por su "ataque" a Fernández Antolín

El concejal socialista Martín Fernández Antolín, durante un pleno municipal. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado este miércoles que el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, "está inhabilitado para presidir el Pleno" por la "deriva autoritaria" en la que creen que se encuentra tras unas declaraciones en la sesión plenaria celebrada el pasado lunes 25 de mayo en la que aseveró que le molestaba que el concejal del PSOE Martín Fernández Antolín "eduque a alumnos en una universidad y esté con el 'sanchismo'".

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas interpretan que con esas afirmaciones, que el regidor posteriormente pidió minutos más tarde retirar del orden del día en lo relativo a la profesión docente de Fernández Antolín, cuestionaron "de forma expresa la libertad ideológica y de cátedra del concejal socialista Martín Fernández Antolín, profesor universitario".

Se trata, según el PSOE de "unas declaraciones impropias de quien debe presidir con neutralidad, respeto institucional y garantías democráticas el máximo órgano de representación municipal".

El portavoz socialista, Pedro Herrero, las considera que un "ataque personal" de Carnero al concejal, realizado además de manera "premeditada".

"Es una forma de ejercer la Alcaldía que es incompatible con la presidencia de los plenos", ha enfatizado Herrero, que ha subrayado que "Carnero no sólo evita la neutralidad, sino que ha demostrado una preocupante falta de talante democrático al convertir la Presidencia del Pleno en una plataforma de ataque partidista y personal contra la oposición".

También han destacado que las afirmaciones de Carnero las realizó "después de haber permanecido escuchando durante cerca de dos horas las intervenciones de los grupos", por lo que entienden que "no improvisó una respuesta fruto de un calentón ni de una reacción inmediata".

"Sus palabras fueron pronunciadas de forma "pensada, consciente y deliberada".

Para el Grupo Municipal Socialista, aunque estas palabras fueron retiradas media hora más tarde, esta frase "constituye un salto cualitativo gravísimo". "No estamos ante una discrepancia política ordinaria, sino ante un señalamiento personal que vincula la ideología de un concejal con el ejercicio de su profesión", han añadido.

Cabe recordar que el alcalde 'popular' justificó sus declaraciones porque el concejal socialista había asegurado que los consejeros que representan al Ayuntamiento en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), entre los que está él mismo, habían realizado "trapacerías", lo que afirmó que le había "molestado".

Hasta tal punto que el PSOE entiende que Carnero "cuestionó que una persona con una determinada posición política pueda impartir clases en una universidad, poniendo bajo sospecha su libertad ideológica, su libertad de cátedra y su honestidad profesional".

Así, han calificado de "intolerable" que el alcalde de Valladolid "se permita insinuar que un profesor universitario no debería ejercer como tal por pertenecer a un determinado partido político o por defender unas ideas políticas", algo que han situado en el plano del "sectarismo institucional", pues Carnero ejerce como presidente del Pleno.

El Grupo Municipal Socialista ha subrayado que "estas declaraciones resultan aún más graves por el lugar y el momento en que se produjeron", porque no se pronunciaron "en una tertulia ni en un acto de partido, sino desde la Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, en el ejercicio de una función institucional que exige ejemplaridad, neutralidad y respeto a todos los concejales, con independencia de su ideología".

Pedro Herrero ha incidido en que "quien preside un pleno no puede utilizar su posición para atacar personalmente a un concejal de la oposición, menos aún cuestionando su profesión y su libertad ideológica".

A su juicio, "Carnero ha cruzado una línea democrática muy peligrosa y con ello se inhabilita aún más como alcalde para seguir presidiendo los plenos municipales".

El Grupo Municipal Socialista considera que este episodio "no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo de una conducta reiterada", pues ya en anteriores ocasiones el Grupo ha reclamado que Carnero "delegue la Presidencia de los Plenos en otro concejal del PP, tal y como permite el artículo 39.2 del Reglamento Orgánico municipal, ante su incapacidad para garantizar un desarrollo neutral, equilibrado y respetuoso de las sesiones".

Entre los "antecedentes", los socialistas han mencionado que Carnero "ha tolerado intervenciones extemporáneas y partidistas, ha actuado de forma arbitraria en la ordenación de los debates, ha intentado limitar la actividad de control de los grupos de la oposición, ha negado el derecho a votar separadamente asuntos que podían facilitar acuerdos parciales y ha retirado el uso de la palabra cuando le ha convenido políticamente".

"Especialmente grave fue también su negativa a garantizar el uso de la palabra a concejales socialistas, con la frase "yo a usted no le garantizo nada, episodio sobre el que el Secretario General llegó a señalar la vulneración de un derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española", han añadido.

A ello suman el "incumplimiento reiterado" de preceptos del Reglamento Orgánico que imputan a Carnero sobre la información, las llamadas al orden, los turnos de palabra y las votaciones.

Para los socialistas, el "ataque" al concejal Martín Fernández Antolín confirma que, "a mayores de las formas, hay un problema de fondo, que el alcalde ha provocado que la situación sea insostenible" porque "cuestiona que un concejal pueda dar clase por sus ideas políticas".

"Si no puede garantizar esos derechos, no debe seguir presidiendo el pleno", ha concluido Pedro Herrero.