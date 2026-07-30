El PSOE de Valladolid critica el "abandono y dejadez" del Ayuntamiento en el mantenimiento de espacios peatonales

El mirador del río Pisuerga, situado junto a la plaza del Milenio de Valladolid - PSOE DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reprochado al Ayuntamiento de Valladolid el "abandono y dejadez" en el mantenimiento de aceras y puntos de encuentro que están "invadidos por la maleza" o con "troncos caídos".

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha manifestado que el mantenimiento de las calles de la capital es "cero" y ha afirmado que los vecinos pueden comprobar "la dejadez de PP y Vox en todas las zonas de la ciudad", no solo por un tema "estético", sino que afecta a "la seguridad de las personas".

Herrero ha recorrido este jueves cuatro entornos en los que ha acusado esta falta de mantenimiento. En primer lugar, ha estado en el paseo Juan Carlos I, en el tramo más próximo a la carretera de Madrid, donde hay "troncos caídos sobre la acera y suciedad" que dificultan el tránsito de los viandantes, señalan a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Asimismo, ha aseverado que la acera de la calle Clara Campoamor, junto al Puente de la Hispanidad, conlleva riesgo para los paseantes porque pueden tropezar con "los adoquines levantados", y que el punto de encuentro para los vecinos de las calles Joaquín Velasco Martín y Francisco Mendizábal, en Huerta del Rey, está "plagado de maleza".

En último lugar, ha afirmado que el mirador del río Pisuerga ubicado en el entorno de la plaza del Milenio no ha recibido mantenimiento en sus tablas ni se ha cambiado la madera "desde hace once meses".

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que denunció esta situación en la Comisión de Urbanismo celebrada el 2 de septiembre del pasado año 2025, y que el 10 de febrero de 2026 volvió a reclamar una intervención.