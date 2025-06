El PSOE de Valladolid critica las "excusas" de Carnero para el "boicot" a Ariza y ve la situación "insostenible"

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha aseverado que este jueves tras la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se ha confirmado el "boicot" del alcalde, Jesús Julio Carnero, a la integración ferroviaria en los pasos de la zona de Ariza y ha advertido de que el regidor lleva a la ciudad a una "situación insostenible y a cuatro años perdidos".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación en la tarde de este jueves, Herrero ha sumado ese "boicot" a los que entiende que ha llevado a cabo el alcalde 'popular' con la nueva estación Campo Grande, la nueva terminal de autobuses o la demolición del viaducto de Arco de Ladrillo.

"Es evidente que no quiere avanzar, no quiere el futuro de esta ciudad y no quiere cumplir lo que su propio partido firmó en 2017", ha reprochado el socialista.

Además, ha censurado que muestre ese rechazo mediante "excusas que no se sostienen" para no aprobar la licitación de los pasos de Ariza. Por lo tanto, consideran que Carnero "ni hace ni deja hacer" y advierte de que "condena a la ciudad de Valladolid a una situación insostenible y a cuatro años perdidos".