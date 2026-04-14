El PSOE de Valladolid homenajea este jueves a la afiliada Justina Sandoval por su "trayectoria histórica"

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Valladolid entregará este jueves, 16 de abril, a Justina Sandoval, nacida en 1932, la primera Mención a Mujeres Socialistas con Trayectoria Histórica y Compromiso Social, una cita concebida como espacio de memoria, reconocimiento concebido como "espacio de memoria, reconocimiento y reafirmación de los valores de libertad e igualdad".

Sandoval podrá recibir el homenaje en un acto que se desarrollará este jueves a las 19.00 horas en la sede provincial del partido, en la calle Santa Lucía de la capital.

Con esta convocatoria, el PSOE de Valladolid ha insistido en que quiere "rendir homenaje a una trayectoria ejemplar y, al mismo tiempo, subrayar la importancia de preservar la memoria de tantas mujeres que, con su compromiso político, social y organizativo, contribuyeron de manera decisiva a la construcción y fortalecimiento del proyecto socialista".

La Mención Honorífica a Mujeres Socialistas con Trayectoria Histórica y Compromiso Social nace con la voluntad de reconocer públicamente la aportación de mujeres mayores, militantes o vinculadas al socialismo, "cuya dedicación haya dejado una huella significativa tanto en la organización como en la transformación social".

En su primera edición la homenajeada es Justina Sandoval, una figura que consideran "referente de compromiso, valentía y militancia" ya que ha estado "unida al socialismo y a la lucha democrática" desde que fue la única mujer que junto con un pequeño grupo participó en la reconstrucción del PSOE de Valladolid después de la Guerra Civil y aún en la Dictadura.

Su biografía, insisten "representa la entrega silenciosa y firme de toda una generación de mujeres comprometidas con la democracia, la justicia social y la libertad".

El PSOE cuenta que Sandoval tuvo que emigrar a Alemania y se relacionó con jóvenes socialistas. Se afilió "allí" al PSOE y a la UGT en 1964, y recalcan que "mantuvo desde muy temprano un fuerte compromiso con el movimiento socialista".

A su regreso a Valladolid, se incorporó a la organización socialista clandestina en años "especialmente difíciles, marcados por la represión y la ausencia de libertades".

Su papel fue "relevante en la reconstrucción del socialismo en la ciudad", en 1971 formó parte de la primera Comisión Ejecutiva del PSOE de Valladolid, desempeñando la responsabilidad de tesorera.

Un año después, en 1972, asistió al XII Congreso del PSOE en el exilio, en Toulouse, donde participó bajo el seudónimo de 'Castillo del Duero', "en una muestra del riesgo y la convicción con los que muchas personas sostuvieron entonces la causa democrática".

Su trayectoria, han incidido, "la convierte en una figura profundamente simbólica para el socialismo vallisoletano y en un referente del papel desempeñado por tantas mujeres que contribuyeron a mantener viva la organización, sus valores y su vocación transformadora. Un acto de memoria y justicia".

Con esta primera Mención el PSOE de Valladolid "no solo reconoce la figura de Justina Sandoval, sino que también reivindica el legado colectivo de las mujeres socialistas que han sido parte esencial de la historia del partido, muchas veces desde tareas discretas pero decisivas".

El acto de este jueves pretende ser para el PSOE local "un homenaje a su ejemplo y una invitación a seguir construyendo una organización asentada en la memoria democrática, el compromiso social y la igualdad real".