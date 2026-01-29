PSOE de Valladolid reclama las ayudas a los negocios de Gamazo, que afirma que no se han concretado después de dos meses

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este jueves la gestión del equipo de Gobierno con las obras de la calle Gamazo, que recuerda que durante su ejecución se alargaron "más de lo prometido" --se preveían cuatro meses según la planificación de obras del Ayuntamiento y duraron cinco meses-- y por el anuncio de ayudas para los establecimientos afectados, pues aseguran que más de dos meses después no se conoce con precisión cómo se podrán solicitar.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE considera que esta calle ha estado "convertida durante meses en el símbolo de la improvisación: obras más largas de lo prometido, comercios aislados, vecinos sin información fiable y unas ayudas anunciadas a bombo y platillo que, tres meses después, siguen sin materializarse".

El PSOE recuerda la "cronología" de las obras, responsabilidad de Aquavall, y afirman que entre la calle Gamazo y la plaza de Madrid comenzaron el 9 de junio de 2025 "y se comunicó que duraría entre dos y tres meses", pero la apertura definitiva se realizó el 14 de noviembre "casi seis meses después" --cinco meses y cinco días es el cálculo exacto--.

Cabe apuntar que el dato sobre la duración de las obras, recogido en el documento de programación 'Reconstruye Valladolid" de 2025 era de cuatro meses, así que el exceso habría sido de algo más de un mes y no de los tres o cuatro meses de los que habla el PSOE.

En cualquier caso, el PSOE critica el "medio año de obras en una calle estratégica, con impacto directo en la movilidad, la visibilidad y la actividad comercial, sin la planificación mínima exigible para mantener pasos peatonales intermedios, accesos seguros y una información clara a vecindario y comerciantes".

El alcalde, han recordado, visitó la zona el 7 de noviembre de 2025, aún a falta de rematar las obras y anunció ayudas directas de Aquavall a los comercios afectados "entre 300 y 400 euros al mes, hasta un máximo de 2.400 euros, siempre que se acreditara la disminución de actividad".

A juicio del PSOE "el alcalde trató de maquillar su negligente gestión con un anuncio y una foto", pero advierten de que "faltó lo imprescindible", pues señalan que no se ha concodio "el anuncio cierto de cómo sería procedimiento, el calendario, las bases y las garantías para concesión de las ayudas2.

El concejal socialista Luis Vélez recuerda que el 11 de noviembre de 2025, apenas cuatro días después del anuncio, el PSOE registró preguntas formales para que el Gobierno municipal explicara "cómo iba a tramitar las ayudas, con qué instrumento jurídico, qué órgano o empresa pública las gestionaría, quién las pagaría, con qué partida, cuántos negocios serían beneficiarios y, sobre todo, cuándo cobrarían".

Asegura que "la respuesta evidenció la falta de preparación: se indicó que las ayudas las asumiría Aquavall con sus presupuestos, que se destinarían a establecimientos con pérdidas durante la ejecución y que el pago se realizaría durante 2026".

Además, añaden otro "elemento preocupante" en referencia a que "los establecimientos no ubicados exactamente en Gamazo no serían objeto de compensación, pese a que las obras y los cortes afectan a un entorno más amplio".

"Lo más grave es lo que ha ocurrido después: nada. El Gobierno municipal no ha publicado la convocatoria, no ha fijado plazos y no ha dado certidumbre a quienes llevan meses esperando", ha insistido el concejal antes de recordar que el 13 de enero de 2026, el Grupo Municipal Socialista volvió a llevar el asunto a la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad porque, "más de dos meses después del anuncio, la tramitación seguía paralizada".

En esa ocasión se contestó que "previsiblemente" la convocatoria se sacaría en febrero, que el presupuesto sería de "más o menos" 50.000 euros, que hay 20 establecimientos afectados y que cobrarían "lo antes posible".

"Lo cierto es que, a punto de finalizar enero de 2026, el Gobierno municipal continúa sin comprometer fechas concretas y sin aportar un calendario real, reemplazando la gestión por vaguedades", ha apostillado Vélez, quien cree "inaceptable" que el Gobierno municipal "haya sometido a comerciantes y vecinos a una doble demora: primero, la de una obra que triplicó el plazo comunicado" y "después, la de unas ayudas anunciadas en plena campaña de imagen que siguen sin llegar".

El PSOE ha reclamado que el Ayuntamiento y Aquavall dejen de aplazar decisiones y actúen de inmediato con "la publicación de la convocatoria con bases claras, tramitación ágil, resolución en plazos breves y pagos con fecha cierta, incluyendo el reconocimiento retroactivo del periodo real de afección desde el inicio de la obra el 9 de junio de 2025".

También reclama que se revise el perímetro de afectados para no dejar fuera a negocios próximos que han sufrido igualmente el "impacto de una intervención mal planificada".