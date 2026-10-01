PSOE de Valladolid ve "irresponsable" que el Ayuntamiento "sólo haya cambiado en un cruce" la luz ámbar intermitente

Un semáforo para peatones en Valladolid en el que coinciden la luz ámbar para vehículos y la verde para peatones. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al equipo de Gobierno formado por PP y Vox de "irresponsabilidad" ante la entrada en vigor de la nueva normativa de tráfico este jueves y el cambio que se debe aplicar para que la luz ámbar de los semáforos para vehículos en cruces no coincida con la verde para peatones pues el Consistorio ha señalado que "sólo" se ha modificado en un cruce de los 232 existentes en la ciudad.

El PSOE ha insistido en criticar la "dejadez y negligencia" del equipo de gobierno dirigido por el 'popular' Jesús Julio Carnero, dos características que le atribuye y que "también se evidencian en su inacción ante la nueva normativa aprobada en junio".

Como explican los socialistas, este jueves entra en vigor la nueva regulación de tráfico que introduce cambios en las intersecciones semafóricas y aseveran que "solo se ha actuado en un único cruce de los 232 que existen en Valladolid".

"Esa falta de adaptación al nuevo Reglamento General de Circulación pone en riesgo a los peatones", han enfatizado.

Además, el concejal socialista Luis Vélez ha defendido que "hace dos años" el Grupo Municipal propuso en la Comisión de Movilidad y Urbanismo del 15 de octubre de 2024 una intervención en los cruces semafóricos para evitar la coexistencia de la luz ámbar para los vehículos con luz verde para peatones.

Ante esta situación consideran "evidente la dejadez del equipo de gobierno" porque "rechazó la iniciativa de los concejales socialistas y tampoco ha actuado durante el verano a pesar de que la nueva norma se aprobó el 24 de junio".

Por lo tanto, inciden en que 231 intersecciones "continúan pendientes de adaptación" en "una situación que genera confusión entre los conductores, y aumenta las posibilidades de accidente y atropello".

"Esta es la consecuencia de la inacción en Valladolid donde el riesgo de accidentes continuará los próximos meses, hasta que se realice la adaptación de todos los cruces con el fin de reducir los riesgos de atropellos, especialmente en los cruces donde peatones vulnerables como niñas, niños, personas con movilidad reducida y personas mayores atraviesan la calzada", han advertido.