PSOE de Valladolid vota a favor de la remodelación de las cubiertas del pabellón Pisuerga aunque con "dudas" y críticas

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha explicado que ha votado a favor este viernes del inicio del expediente de contratación de la remodelación de las cubiertas del pabellón polideportivo Pisuerga, aunque ha manifestado sus "dudas" por el contrato y críticas a la "cicatería" y "falta de visión de futuro" que consideran que ha tenido el equipo de Gobierno ante los problemas por las goteras.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha explicado que el respaldo al acuerdo se ha producido "después de expresar en el seno del consejo las dudas y contradicciones que el expediente suscita y que han provocado la solicitud de explicaciones por parte del Grupo Municipal Socialista".

En primer lugar, explican que han puesto de manifiesto que "en febrero de este mismo año el informe encargado a la empresa de Ingeniería y Arquitectura Incidec para realizar un 'Estudio técnico del estado actual con detección de patologías en la cubierta y propuesta de intervención' en el que se concluía que la cubierta estaba degradada, así como sus elementos de fijación por haberse producido filtraciones con oxidación y pudrición de los paneles tipo sándwich de la cubierta actual".

Según el PSOE el citado informe textualmente decía que "el alcance de las lesiones producidas en todos los paneles de cubierta, tal y como se ha visto en las fotos de los daños descritos, obliga a la instalación de una nueva cubierta de similares características a la existente, entendiéndose como necesaria esta intervención total sobre la misma y requiriendo un proyecto bajo supervisión técnica cualificada".

Advierten también de que las cubiertas "ligeras como la analizada, son muy sensibles a los incrementos de cargas permanentes", por lo que entienden que "no se recomienda en ningún caso sobreponer cualquier solución como sería, por ejemplo, incorporar los nuevos paneles sobre los antiguos, ya que supondrían un incremento de dicho peso muy importante, y para el cual no está calculada la estructura de cerchas metálicas".

Por lo tanto, consideran necesario "retirar la cubierta existente para posteriormente sustituirla por una nueva", pero el encargo que se realizó para el proyecto que da sustento a la licitación lo fue para "remodelar las cubiertas manteniendo la cubierta actual y superponiendo una nueva encima de la actual, justo lo que de forma categórica se descartaba por el informe de febrero, sin que se haya aportado ningún informe técnico que justifique esta decisión".

Además, indican que, el proyecto original entregado al Ayuntamiento el 27 de octubre de 2025 "recogía la instalación de placas solares fotovoltaicas que generarían un ahorro al Ayuntamiento de Valladolid de más de 30 millones de euros a lo largo de su vida útil según el estudio técnico que dicho proyecto contenía", pero estos elementos se han retirado del expediente aprobado hoy.

"Simplemente por cicatería y falta de visión a medio y largo plazo", ha criticado el concejal socialista Juan Carlos Hernández, que ha defendido que había "plena disponibilidad presupuestaria para abordar la licitación conforme al proyecto original", pues asegura que hace "escasos 15 días" se aprobó un proyecto de presupuesto en la FMD que preveía 1.300.000 euros --200.000 más que el coste de licitación--.

Según Hernández "habría que unir los 180.000 euros que en el mes de abril de este año se incorporaron para la sustitución de las cubiertas del frontón, y los 400.000 euro incorporados para inversiones con carácter general".