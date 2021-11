PSOECyL califica las cuentas de "desastre" y denuncia la pérdida de 270 millones en transferencias a empresas

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOECyL ha calificado los presupuestos de la Consejería de Empleo e Industria de "cortas" que no impulsan la "economía", "ni las empresas", "ni las pymes", "ni los autónomos" y que no son los que la gente "necesitan", al tiempo que ha tildado de "ineficaz" la ejecución de este departamento al acusarle de haber perdido 270 millones en el periodo 2012-2020 en transferencias.

El procurador socialista Pedro Luis González Reglero ha ironizado, tras la presentación de los presupuestos, con que el papel "lo aguanta todo". "Lo aguanta todo porque sin ningún tipo de rubor reconoce que los presupuestos crecen. Pero lo hacen gracias a los 1.381 millones que aporta el Gobierno de España: 344 millones condonados de las entregas a cuenta del año 2020; 445 millones de euros del complemento de financiación extraordinaria; 304 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia y 288 millones de fondos europeos, a pesar de la campaña en contra de Pablo Casado", ha matizado.

Un argumento que ha rechazado Amigo, que ha recordado al socialista que el dinero viene de la Unión Europea pese a que el presidente del Gobierno "se lo quiera meter en el bolsillo". "Es de la Unión Europea y debería repartirse de forma equilibrada y no bajo criterios ideológicos como estamos viendo", ha contestado.

En este punto, ha advertido que el otro "milagro de los panes y los peces" es cuando la consejera, ha apuntado, asegura que sus cuentas crecen hasta los 411 millones. "Los datos no dejan lugar a duda. Las transferencias del Estado para 2022 se han incrementado hasta los 198 millones, es decir, 60 más que el año pasado. Sin embargo, el incremento de esta Consejería es de 52 millones, ¿dónde están los ocho que faltan?", se ha cuestionado, para dejar en el aire una pregunta a la consejera. "¿Cuáles son los fondos propios que pone la Consejería?", ha continuado.

También ha criticado la "ineficacia" en la gestión de transferencias y de políticas activas de empleo a través del Ecyl. "Es algo que venimos denunciando desde hace innumerables años la cantidad ingente de dinero que deja sin ejecutar. En concreto, de 2012 al 2020, 270 millones se dejaron sin ejecutar, sin transferir a las empresas", ha espetado.

Además ha denunciado que en 2020 se dejaron sin ejecutar 39 millones en políticas activas de empleo. "¿Cuántos desempleados se han quedado por el camino?", ha añadido, algo que ha desmentido la consejera que asegura que la ejecución se sitúa por encima del 80 por ciento.

Para el procurador socialistas son unos presupuestos que se quedan "cortos". "No son los presupuestos que necesita nuestra comunidad autónoma, no impulsa la economía, ni las empresas, ni las pymes ni a los autónomos. No ayudará a nuestra gente y son unos presupuestos que profundizan cada vez más en los desequilibrios territoriales de nuestra Comunidad. En resumidas cuentas, un auténtico desastre", ha explicado.

NI MÁS NI MENOS QUE LOS DEMÁS

Desde Por Ávila, su procurador Pedro Pascual, las ha calificado de "escasas" para su provincia y que no palian sus "carencias". "No veo nada que me haga ver que esas partidas repercutan de forma positiva en Ávila", ha insistido para asegurar que la provincia sigue teniendo "los "mismos problemas" y tiene las mismas necesidades "de siempre".

"No se territorializan los presupuestos, pero el Ecyl trabaja en Ávila igual que en el resto de provincias. Le voy a poner un ejemplo, solo en 2020 más de 1.049 personas accedieron a empleo con financiación de la Junta de cerca de siete millones", ha respondido la consejera al procurador de Por Ávila. "Es la única provincia donde tenemos un plan de empleo especial para contratar", ha añadido para detallar actuaciones dentro del Plan Industrial.

Pascual ha agradecido las explicaciones de la consejera y ha señalado que, que no se provincialicen los presupuestos no quiere decir que no se "debiera hacerlo", para finalizar recordando que las cuentas son la oportunidad que una provincia como Ávila tiene para "no ser ni más ni menos que los demás".

Por último, tanto Ciudadanos como Partido Popular han respaldado las cuentas presentadas por Ana Carlota Amigo. Así, para el procurador 'popular' Alberto de Castro, los presupuestos intentan "paliar" la situación generada por la pandemia con ayudas directas trabajadores en ERTEs y a quiénes crean empleo, que son "empresarios y autónomos" con 483 millones en ayudas directas a empresas, más de 58 millones en ayudas financieras y más de 1.150 millones en avales.

"Nuestro modelo no es la subida impuestos y cotizaciones. Aquí se mantiene la tarifa plana a los autónomos, mantiene una bajada de impuestos significativa, incentivos y apoya a quienes lo necesita", ha resumido.

Por su parte, desde Ciudadanos la procuradora Inmaculada Gómez ha aplaudido la labora de una Consejería que, "pese a las dificultades", ha sido capaz de recuperar empleo con tasas previas a 2008. "Son los presupuestos de la consolidación, de la recuperación económica y la modernización de Castilla y León. Se va a invertir en el fomento de empleo, en la mejora del tejido productivo y en formación", ha añadido.