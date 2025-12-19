Publicada la licitación del nuevo acelerador lineal para el Complejo Asistencial de Palencia por importe de 3,2 millones

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, visita las obras de la Unidad Satélital de Radioterapia de Palencia. - JCYL

PALENCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este viernes, por un importe de 3.267.000 euros, la licitación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un acelerador lineal de altas prestaciones para el Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

El objeto del contrato, que tendrá un plazo de ejecución de once meses desde la firma del contrato, es la adquisición de un nuevo acelerador lineal para el citado centro, trámite que se lleva a cabo a la vez que se ejecutan las obras para construir la Unidad Satélite de Radioterapia, iniciadas el pasado mes de agosto.

El objetivo es poner en marcha cuanto antes este servicio asistencial, ya que, al ser ejecutadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), se simplifican los trámites administrativos.

Precisamente, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha visitado las obras de la Unidad Satélite de Radioterapia, que fueron encargadas a Somacyl por un importe de 5.712.781 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La inversión total prevista alcanzará, no obstante, los 5.961.181 euros, incluida la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

La superficie útil de esta unidad asciende a 695 metros cuadrados, distribuidos en tres grandes bloques que permiten definir claramente una zona pública, zona de atención y de tratamiento y, por último, el área de trabajo para los profesionales.

Así, la unidad satélite tendrá un espacio de tratamiento con dos búnkeres, una sala de control con dos puestos, dos salas de preparación y recuperación y una sala de espera. En cuanto al área de simulación, dispondrá de una sala de 30 metros cuadrados para realizar los procedimientos, con dos puestos de control y un almacén técnico, así como cabina para pacientes.

Igualmente, la zona destinada a planificación contará con un despacho para radiofísico, sala de trabajo de dosimetría, sala de moldes y almacén de material, mientras el área de apoyo administrativo y servicios tendrá despachos, una sala de descanso para el personal, aseos o almacenes. El edificio dispondrá también de una zona de recepción y consultas externas.

Con esta licitación, Castilla y León dispondrá de 15 aceleradores lineales en sus hospitales públicos, uno en el Complejo Asistencial de Ávila, dos en el de Burgos, tres en el de León, tres en el de Salamanca, uno en el de Soria, tres en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno en el Complejo Asistencial de Zamora, y finalmente, el nuevo que se instalará en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Por lo que se refiere al resto de unidades satélite de radioterapia que la Consejería de Sanidad tiene en marcha, la de Ávila está en funcionamiento desde 2023, la de Soria desde julio de este año, la del Bierzo ya se ha adjudicado la redacción del proyecto --dispondrá de una superficie útil de 684 metros cuadrados, distribuidos en seis áreas diferenciadas-- y la de Segovia está vinculada a las obras de ampliación del Complejo Asistencial.