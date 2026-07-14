Puente se apoya en el fallo contra David Sánchez para advertir de que "procede una querella criminal" contra Carnero

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha apoyado en una afirmación de la sentencia por la que se ha condenado a nueve años de inhabilitación a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, para aseverar que con las tesis que recoge el fallo "procede una querella criminal inmediata" contra el regidor vallisoletano, el 'popular' Jesús Julio Carnero, por la creación de la plaza de director de Políticas Públicas de Alcaldía, anulada por sentencia judicial.

En la red social 'X', el ministro socialista menciona un mensaje de una periodista que señala una frase que supuestamente recoge la sentencia judicial de la Audiencia de Badajoz conocida este martes: "Los 11 condenados participaron en la creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido"

Ante ello, Puente considera que "procede una querella criminal inmediata contra Jesús Julio Carnero" ya que "la jurisdicción administrativa ya ha fallado en contra de la plaza de alcalde B que creó". Por eso, cree que su sucesor en el cargo "tiene que estar preocupado".

Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la creación en el Ayuntamiento de Valladolid del puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, dependiente del área de Alcaldía, en sentencia confirmada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo, que inadmitió un recurso presentado por los servicios jurídicos del Consistorio vallisoletano.