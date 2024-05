Puente califica de "ridículo espantoso" la ausencia de Carnero en la Comisión que preside en el Senado

En su comparecencia, el exalcalde ha matizado que el regidor 'popular' estaba "cumpliendo sus obligaciones" en la celebración del Real Valladolid

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado en la red social 'X' de "ridículo espantoso" que su sucesor en el cargo y senador del PP, Jesús Julio Carnero, se haya ausentado de la Comisión de Transportes, la cual preside el munícipe, en la primera sesión en la que comparecía el exregidor socialista.

Así lo ha señalado Puente en su perfil de 'X' en un primer mensaje, al que posteriormente ha añadido otro en el que se podía ver un vídeo de un momento en el que, en dicha sesión celebrada este lunes en el Senado, hacía referencia a la ausencia en un tono más irónico e incluso asumía que Carnero "tendría que estar ocupando aquí la Presidencia pero está cumpliendo sus obligaciones de alcalde en la celebración del ascenso del Real Valladolid".

En el primer mensaje, acompañado de varias capturas de informaciones de medios de comunicación, señaló que hace cinco meses nombraron a Carnero presidente de la Comisión de Transportes "con una misión fundamental", que según señalan algunos de esos textos era "vigilar" o "marcar" al actual ministro, a quien medio año antes había desalojado de la Alcaldía después de que el PSOE no lograse la mayoría absoluta en las elecciones municipales celebradas hace justo un año --el 28 de mayo de 2023--.

"Pues bien, hoy en mi primera comparecencia en comisión, no estaba --resaltado en mayúsculas en el mensaje", ha recalcado antes de exclamar "qué ridículo más espantoso" y añadir que "ni alcalde, ni senador", en referencia a su sucesor en el cargo.

En el segundo mensaje, acompañado de un vídeo de la retransmisión de la sesión, Óscar Puente explica que en el momento en que un senador del PP ha mencionado su etapa como alcalde vallisoletano le ha parecido "hasta cómico", porque entiende que "parecía poner en evidencia" a Carnero "quien hoy debería presidir la comisión".

En las imágenes, Puente ha asegurado que no consideraba que estuviera en la comisión para "hacer un debate como alcalde de Valladolid por respeto al actual", de quien afirma que este lunes debería estar allí como presidente pero, ha añadido, "está cumpliendo con sus obligaciones de alcalde, celebrando el ascenso del Valladolid".

Eso sí, el ministro ha acabado por reconocer que Carnero estaba "en un buen lugar". En la tarde de este lunes el alcalde 'popular' ha recibido en la Casa Consistorial a la plantilla del Real Valladolid que este domingo lograba matemáticamente el ascenso a la Primera División del fútbol español.

Aunque, eso sí, ha apostillado que de esa manera no cumple "con sus obligaciones de presidente de esta comisión", momento en el que ha recordado los titulares de prensa mencionados. "Hoy Óscar Puente no necesita ni hacer una gambeta porque su marcador no ha asistido hoy a la comisión", ha apostillado.