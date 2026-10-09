Puente ironiza, sobre los debates, que el PP "acepta las canchas de juego que le van mejor"

1124322.1.260.149.20261009140756 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, en la Plaza de San Pablo de Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha ironizado este viernes con que en los debates electorales le da "la sensación" de que el Partido Popular acepta "las canchas de juego que mejor le van".

Así lo ha señalado el político socialista este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras su declaración institucional en la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes e Infraestructuras, que se celebra este viernes en Valladolid, donde ha sido preguntado por la posición del PP ante las propuestas de debates electorales por parte de cadenas privadas de televisión.

Puente ha reconocido que por ahora desconoce que va a decidir su partido con respecto a los debates electorales, pero ha apostillado que tiene la sensación de que "el Partido Popular acepta las canchas de juego que mejor le van".

En cualquier caso ha considerado "positivos" los debates electorales en democracia "porque permiten contrastar" y el político "está obligado a explicarse, a responder a las preguntas que se le formulen, siempre que se formulen con educación" y la ciudadanía pueda contrastar modelos, ya que "hay problemas ahora mismo candentes que hay que resolver".

En este punto, ha apostillado que la mayoría de los periodistas hacen las preguntas con esa educación, "no como hasta hace poco hemos tenido que vivir en el Congreso"

Por otro lado, ante la afirmación en la que el presidente del Gobierno, su compañero de partido Pedro Sánchez, ha señalado que "es hora de que el parlamento se parezca más a la calle y menos a los que viven en aticazos", lo ha considerado una manera "gráfica" de expresar una idea, algo a lo que tiende, a su juicio, la comunicación político.

En su opinión "no es antidemocrático pensar que el pulso de la calle hoy no se corresponde con el del parlamento" y ha confiado en poder ver tras las elecciones generales del 29 de noviembre "si hay un parlamento como consideramos que se parece más al sentir de la calle o un parlamento que va en la dirección de lo que se ha vivido en estas últimas fechas".

Así, se ha referido al Parlamento que, a su juicio, "se opone a las soluciones que se están poniendo encima de la mesa en materia de vivienda y de acceso a la vivienda".

En cuanto a las encuestas electorales, ha incidido en que los datos que maneja el PSOE "en este momento" no coinciden con los de la mayoría de esas encuestas y ha reiterado su convencimiento de que el PSOE va a ser la "primera fuerza" en las urnas el próximo 29 de noviembre y ha mostrado su esperance en ser capaces de sumar con "el resto de formaciones progresistas" para dar "otros cuatro años de progreso" al país.

Puente ha defendido que en esas encuestas se observa "un volumen de población importante que en este momento no está activado y que tiene que tomar una decisión sobre todo de si participa o no en el proceso electoral" y asevera que ese porcentaje de población "está prácticamente en su totalidad ubicada en el espacio izquierdo del arco político y muy particularmente entre los potenciales votantes del Partido Socialista".

Por ello, ha marcado como un objetivo para la campaña "trabajar para que toda esa gente que está dudando que hacer, tome una decisión" para apoyar al PSOE.