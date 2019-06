Puente muestra su "desagravio" a Antonio Gato y espera que la "caza" que sufrió no se repita en estos cuatro años

Publicado 25/06/2019 21:14:54 CET

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha mostrado este martes su "desagravio" hacia el exconcejal de su Grupo Antonio Gato tras la sentencia en la que se señala que no tenía obligación de abstenerse en la firma del contrato de su cuñada en el Consistorio y ha manifestado que espera que la situación de "caza al hombre" que el edil sufrió "no se repita" en estos cuatro años.

Así lo ha recalcado este martes Puente en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la conclusión del primer Pleno extraordinario del actual mandato, en la que ha comenzado por mencionar este asunto judicial en el que, ha recalcado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 deja claro que la actuación de Gato no fue contraria a la Ley.

El primer edil ha recordado que "siempre" defendió la honestidad de su excompañero del equipo de Gobierno --no figuró en la lista municipal del PSOE para las últimas elecciones-- y de su cuñada, quien, como ha recalcado, tenía derecho ha trabajar en el Ayuntamiento.

"Lo que no tenía derecho era a que cuestionaran su honestidad por ser cuñada de un concejal", ha recalcado, por lo que ha querido manifestar el "desagravio" hacia Antonio Gato y también reivindicar que "el estilo de oposición" que llevó a caso lo que ha comparado con una "caza al hombre" contra Gato "no debe ser utilizado en política".

Puente ha manifestado el deseo de que esta situación "no se repita" en los cuatro años de mandato que hay por delante y ha añadido que "el capitán de aquella estrategia", en referencia al concejal 'popular' y exportavoz del Grupo del PP, Antonio Martínez Bermejo, "aún sigue en la bancada popular, aunque con muchos menos galones, reducido a soldado raso".

Óscar Puente ha subrayado que la sentencia concluye que todo el proceso de contratación de la familiar de Antonio Gato estuvo "siempre presidido" por los criterios de "mérito y capacidad", lo que es "el núcleo de la decisión administrativa", pues el concejal "no tuvo ningún tipo de intervención en la contratación".

Asimismo, ha reprochado la actuación tanto del Procurador del Común como de la Audiencia provincial. El primero por "forzar hasta el extremo la apertura de un expediente sancionador que hoy se constata que no tenía base y no era exigible" y la segunda que, como ha recordado, llegó a apercibir a Puente de "incluso" imputarle si no abría ese expediente.

De hecho, ha apuntado que solo se decidió finalmente a abrir ese trámite y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia ante la advertencia de una posible imputación por parte de la Jurisdicción penal, algo que, ha subrayado, un tribunal administrativo ha determinado que era "contrario a la ley".

En todo este asunto, ha recalcado, desde el principio el equipo de Gobierno dijo "lo mismo", por lo que ha mostrado su satisfacción por que la Justicia haya dado da la razón a este planteamiento.

Además, ha incidido en que en el Ayuntamiento "pueden trabajar todas las personas", ya sean familiares o amigos de cualquier político, siempre que en el proceso no haya algún tipo de ilegalidad.