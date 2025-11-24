El Puente de Piedra de Soria se cortará al tráfico los días 25 y 26 para su adecuación al paso de peatones y ciclistas

Afecciones al tráfico por las obvras en el Puente de Piedra de Soria capital. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo la adecuación para el paso de peatones y ciclistas del Puente de Piedra sobre el río Duero en la ciudad de Soria, una intervención que provocará el corte total de la infraestructura los días 25 y 26 de noviembre.

La actuación, que cuenta con una inversión de un millón de euros, se llevan a cabo en la N-234, a la altura del kilómetro 349, en la entrada y salida este de la ciudad de Soria y están financiadas con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este proyecto se pretende adecuar el Puente de Piedra al tránsito de peatones y ciclistas para potenciar la movilidad sostenible e integrar su estructura en la trama urbana, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Así, tras evaluar su estado de conservación, así como su seguridad estructural, se han definido los trabajos de reparación y rehabilitación, que consistirán en la adecuación de las aceras, la señalización del carril bici y la renovación del alumbrado. Asimismo, se incluye la reparación de todos los elementos deteriorados.

En este momento se van a ejecutar los trabajos de restauración e instalación de las farolas ornamentales, por lo que, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, durante el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre se cortará totalmente el puente entre las 9.00 y las 18.00 horas.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para los vehículos que quieran entrar o salir de Soria desde ese punto.

Así, los vehículos que quieran entrar a Soria, deberán hacerlo por la salida 14 de la carretera SO-20, variante norte de Soria. Los vehículos que quieran salir de Soria, circularán por la N-111 hasta el kilómetro 228,5, para también utilizar la variante norte de la ciudad.