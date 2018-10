Puente recuerda que "un par" de concejales cobra más que él y reclama un debate "serio" sobre sueldos de alcaldes

Publicado 05/10/2018 14:58:54 CET

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha señalado este viernes que "un par" de concejales, entre ellos el presidente de la Diputación provincial, el 'popular' Jesús Julio Carnero, cobran más que él anualmente por sus cargos, al tiempo que ha reclamado un debate "con seriedad" sobre las retribuciones de los regidores.

En declaraciones a los medios de comunicación, Óscar Puente se ha pronunciado sobre la publicación de las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales, en la que figura con un sueldo de 76.500 euros, el cual se mantiene desde 2016, y que ha precisado que son "brutos", pues se le queda en "3.600 netos al mes", de los cuales 400 los aporta al PSOE.

El regidor vallisoletano ha considerado que este tipo de rankings "están bien" porque "contribuyen a la transparencia" pero ha matizado que "no profundizan los suficiente" pues ha añadido que en el Ayuntamiento de Valladolid ha "bastantes funcionarios" que ganan más que el alcalde y "un par de concejales" que ingresan más ya que además son diputados provinciales.

Puente ha señalado al presidente de la Diputación, que tiene por ese cargo una retribución similar a la suya, pero le suma otros "11.000 euros anuales" de percepción como concejal por la asistencia a los Plenos municipales.

El primer edil vallisoletano ha opinado que "los alcaldes no están bien pagados", pues ha apuntado que se trata de un trabajo que "no conoce de fiestas", tiene una "responsabilidad enorme" e implica una "gestión muy compleja", a lo que ha sumado que, a su juicio, las retribuciones están "mal reguladas" y no se ha realizado un debate "serio" sobre ellas.

Así, ha apuntado que "no se introducen parámetros razonables" y de carácter objetivo, como serían a su juicio los de presupuesto y número de trabajadores municipales, además de los de población. Por ello, ha incidido en que se debería abordar esta materia "con seriedad".

Así, ha explicado Puente, hay "alcaldes que cobran poco dinero y gestionan presupuestos muy altos y otros que ganan mucho con obligaciones más livianas", y así ha citado a "algún alcalde de pueblos de Madrid" que se encuentran entre los seis que más ganan de España.

El alcalde ha reiterado la idea de la "responsabilidad" y ha citado el ejemplo de las negociaciones de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad al comienzo de su mandato, con "mucha tensión" y reuniones "hasta la medianoche" en las que ha recordado que se sentaba en la mesa con altos cargos que le "triplicaban o cuadruplicaban" el sueldo.

Óscar Puente ha defendido el trabajo de alcalde y ha recalcado que él disfruta con su trabajo y que incluso "pagaría" por hacerlo, por lo que en definitiva se considera un "privilegiado" que no se cambiaría "por un presidente de empresa multinacional".