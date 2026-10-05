El Puente Salud Mental invita a sumarse a una acción colectiva este jueves en la Plaza Mayor de Valladolid

Imange de un paraguas que promociona la Salud Mental. - EL PUENTE

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puente Salud Mental Valladolid ha organizado para este jueves, 8 de octubre, una acción de sensibilización abierta a toda la ciudadanía en la Plaza Mayor de Valladolid con el objetivo de "reivindicar la importancia de promover la salud mental y reforzar el valor del apoyo y el acompañamiento social".

La iniciativa, que se celebrará a partir de las 10.30 horas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental -que se conmemora el 10 de octubre-, se desarrollará bajo el lema 'No tienes que mojarte solo. Todos bajo el paraguas de la salud mental'.

La propuesta utilizará el paraguas como un elemento simbólico de protección, acompañamiento y comunidad para trasladar el mensaje de que, ante las dificultades relacionadas con la salud mental, nadie debería sentirse solo y que toda la sociedad puede contribuir a crear entornos de apoyo, comprensión y cuidado.

A este respecto, la presidenta de El Puente Salud Mental Valladolid, Raquel Barbero, ha explicado que la acción pretende poner de manifiesto que la salud mental "concierne a todas las personas y que contar con una red de acompañamiento puede marcar la diferencia".

El acto contará con la presencia del alcalde de Valladolid, Julio Carnero, así como con representantes de la Corporación Municipal y otras personas vinculadas a los ámbitos institucional, cultural y social de la ciudad, que se sumarán a la iniciativa como muestra de su compromiso con la promoción de la salud mental.

Desde la organización han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que participen "activamente", de modo que las personas que deseen sumarse podrán acercarse a la Plaza Mayor, recoger su paraguas y participar en este gesto colectivo de apoyo.

Con esta iniciativa, la entidad busca "visibilizar la realidad de las personas con problemas de salud mental, combatir el estigma y promover una sociedad más comprometida con el bienestar emocional y la inclusión social".

El Puente Salud Mental Valladolid es una entidad que presta apoyos desde hace más de 35 años en el desarrollo de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias.

La organización tiene su sede principal en la ciudad de Valladolid y cuenta con delegaciones en los municipios de Medina de Rioseco, Tudela de Duero y Rueda.