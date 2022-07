Puente tacha de "jugada de trilero" la postura de Mañueco sobre el soterramiento para "tapar la bola de los incendios"

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha tachado de "jugada de trilero" la postura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a favor del soterramiento del ferrocarril en la ciudad, y cree que con ello busca "tapar la bola de los incendios".

Así lo ha asegurado el regidor este jueves en una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press en la que se ha referido a las palabras de Fernández Mañueco tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrada en el Palacio de la Moncloa.

"Es una jugada de trilero. Un trilero de la política como es Mañueco ahora pretende esconder la bola de los incendios con el cubilete del soterramiento", ha subrayado Óscar Puente, quien ha asegurado que tras el encuentro él mismo ha conversado con Pedro Sánchez, quien le habría confesado que el presidente de la Junta "ha mencionado de pasada" la cuestión "cubrir el expediente" y poder "salir ante los medios" a defenderlo.

En este sentido, ha relacionado el cambio de postura de la Junta de Castilla y León sobre esta infraestructura a que el PP está "perdido" y "sin rumbo" en la capital, sin candidato a la Alcaldía a menos de un año de los próximos comicios municipales, los cuales el líder 'popular' "sabe por una encuesta", según Puente, "que los tiene perdidos".

"Está con el agua al cuello, no tiene candidato y saca ahora el comodín del soterramiento. No me tomo esto de otra manera que no sea un comodín electoral para tratar de salvar los muebles en Valladolid", ha insistido el primer edil en la entrevista, en la que ha opinado que "lo podía haber defendido cuando su partido gobernaba en España, en la Junta de Castilla y León y en el Ayuntamiento".

En lugar de eso, Óscar Puente ha recordado que bajo los diferentes ejecutivos 'populares' se generaron "400 millones de deuda" mientras la Junta "miró para otro lado". "Lo que tiene que hacer es preocuparse por las brigadas que tiene apagando incendios en precario, al menos de que tengan una comida digna al día, o de la sanidad pública, que la tiene como unos zorros", ha recalcado el munícipe, quien le ha pedido al presidente "que deje demagogia barata que ya nadie le compra", así como "que deje a la ciudad de Valladolid tranquila que ya sabe Valladolid cómo defender sus intereses".

El alcalde también ha recordado que la firma del propio Fernández Mañueco está "estampada" en el convenio de integración ferroviaria, por lo que le ha pedido que no sea "desleal consigo mismo".

Por último, ha insistido en que no hay "ninguna posibilidad de cambios" en el plan previsto de integración ferroviaria, más ahora que Renfe y Adif plantean una nueva línea de ancho internacional que obligaría a construir un segundo túnel en la ciudad, con el correspondiente incremento de los costes de la infraestructura.