Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja de España con 7,2°C

ÁVILA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, ha registrado la temperatura más baja del país en la mañana de este sábado, 30 de mayo, al alcanzar los 7,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En segunda posición, Vallehermoso, Alto Igualero (Santa Cruz de Tenerife) ha marcado 7,7 grados; seguida de Nerpio (Albacete), con 8,1; Salvacañete (Cuenca) y Sanabria (Zamora), ambas con 8,3 grados, y la estación de Sierra Nevada, Radiotelescopio (Granada), con 8,6 grados.

En séptimo y octavo lugar se han situado las estaciones de Cap de Rec y Vall de Boí, en la provincia de Lleida, ambas con 8,7 grados; seguidas de San Pedro Manrique (Soria), con 8,9 grados, y Reinosa (Cantabria), con 9,1 grados.