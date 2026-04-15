El Punto de Atención al Camino de Santiago de León capital abre la temporada tras recibir a 10.000 peregrinos en 2025

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha visitado este miércoles el Punto de Atención al Camino de Santiago de León capital, ubicado en Puente Castro. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Punto de Información al Peregrino del Camino de Santiago de Puente Castro, gestionado por la Agrupación Municipal de Voluntarios Protección Civil de León y el único ubicado en una capital de provincia, ha iniciado su actividad tras atender el pasado año a más de 10.000 personas.

El objetivo de su labor se centra en prestar ayuda y apoyo a los peregrinos que visitan la ciudad de León en su recorrido de la Ruta Jacobea. Desde el 13 de abril que abrió sus puertas, está previsto que funcione hasta finales del próximo mes de octubre.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha visitado este miércoles el punto informativo y ha recordado que el año pasado recibió a más de 10.000 peregrinos, una cifra que se estima similar para la presente temporada, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Diez ha precisado que el Camino de Santiago generó en 2025 más de 55.000 visitantes a la capital leonesa, lo que demuestra la vigencia de esta vía de peregrinación como recurso turístico y la importancia de del servicio prestado por la Agrupación Municipal de Protección Civil en el Punto de Información.

El regidor, que ha estado acompañado en su visita por el concejal de Protección Civil, Álvaro Pola, y por el edil de la UPL Isidro Ferrero, ha explicado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León realiza una "importante mejora" en la entrada en la ciudad de la Ruta Jacobea. En concreto se ha referido a la mejora de la urbanización de la calle Alcalde Miguel Castaño, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Torío y la intersección con la avenida Fernández Ladreda.

25 VOLUNTARIOS

El Punto de Información al Peregrino del Camino de Santiago está atendido por 25 voluntarios organizados en grupos dos o tres personas más otras dos los días en los que se realizan desplazamientos con moto o quad.

El horario previsto es de 9.00 a 13.00 horas y el servicio de atención, que permanecerá abierto hasta el próximo mes de octubre, ofrece información y asistencia a los peregrinos que llegan a la ciudad de León. En el Punto de Información pueden realizar cualquier tipo de consulta sobre la ciudad, albergues, monumentos, talleres de bicicletas o centros de salud para hacer su estancia lo más agradable posible.

Además, se les entrega un mapa de la ciudad y se les informa tanto de la previsión meteorológica como de las posibles rutas a seguir. También cuenta con un botiquín para quien lo pueda necesitar.