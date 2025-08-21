Puntos violetas y control a feriantes, claves en la seguridad de las fiestas de San Antolín de Palencia

PALENCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La prevención de posibles agresiones y un mayor control a los feriantes que se instalen en el Recinto Ferial de Palencia son los dos "puntos clave" sobre los que se asentará la seguridad de las próximas fiestas de San Antolín en la capital.

Así se ha determinado en la Junta Local de Seguridad en su reunión previa a las fiestas. Los Puntos Violeta volverán a ser elementos claves del dispositivo. "Nos preocupa la seguridad de las mujeres, porque en este tipo de aglomeraciones las que sufren algún tipo de atropellos o de incidente suelen ser mujeres, especialmente jóvenes", así lo ha recordado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.

En este sentido, el Ayuntamiento ha anunciado un nuevo Punto Violeta de atención e información que se va a instalar en el recinto ferial y que se unirá a los que ya vienen funcionando durante las fiestas en el parque de El Salón y en las Huertas del Obispo, los lugares donde se celebran los conciertos que mayor cantidad de público congregan.

El otro punto en el que ha incidido la Junta Local de Seguridad es el de aumentar el control a los feriantes, tras los incidentes ocurridos el año pasado con una reyerta a tiros.

Este año, tanto la Policía Nacional como la Local van "intensificar" el control de documentación de los responsables de las atracciones y puestos instalados en la feria.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se coordinarán con la Policía Local y los bomberos para "garantizar unas fiestas más seguras", apoyados también por la Guardia Civil, encargada de controlar los accesos a la ciudad.

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha anunciado que durante los días festivos habrá 22 dispositivos adicionales por parte de la Policía Nacional y un total de 88 agentes de refuerzo desplegados en la ciudad. Para terminar, ha pedido extremar la precaución, debido riesgo elevado de incendios que aún se mantiene.