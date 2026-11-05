El púrpura regresa a León del 4 al 7 de diciembre con el Purple Weekend, con Sidonie, Los Negativos y La Perra Blanco

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (derecha), en la presentación del XXXVII Purple Weekend. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Purple Weekend Estrella Galicia ultima los detalles de su trigésima séptima edición, que se celebrará en la capital leonesa del 4 al 7 de diciembre y contará con bandas como Sidonie, Los Negativos o La Perra Blanco.

El festival se ha convertido en una cita que ha visto crecer a generaciones de fans de los sonidos y estética mod y en la presente edición tendrá como escenarios Espacio Vías y Sala Glam Theatre.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha presentado este jueves el evento acompañada por Juan Dopico, presidente Centro León Gótico; Miguel Borraz, director del Purple Weekend, y Antonio Villa, responsable de comunicación del festival.

La edil ha destacado que, después de 37 años, el Purple Weekend es ya la actividad "decana" de la propuesta musical y cultural que promueve el Ayuntamiento de León, con un programa que cada año llega en el puente de la Constitución y consigue atraer a numerosos visitantes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esta nueva edición del Purple Weekend rinde homenaje a las bandas nacionales que han marcado una época. Contará con un cartel de bandas nacionales e internacionales, además de prestigiosos selectores de vinilos durante tres jornadas.

Además de los conciertos y las sesiones de DJ, tendrá lugar la tradicional Scooter Run, el mercadillo vintage, la feria del disco de vinilo, exposiciones y habrá un día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebrará en la última jornada del festival.

CARTEL

El cartel del Purple Weekend 2026 lo integran grupos nacionales e internacionales como Sidonie, Los Negativos, La Perra Blanco, The Loved Ones, Neal Sugarman Organ Combo, Little Barrie, Brighton, Ellis-D, The Len Price, Moundrag y Los Giros.

El carácter urbano del festival quedará también remarcado con las sesiones de música protagonizadas por los selectores de vinilos en distintos clubs de la ciudad: Romita Beers & Deli, Chelsea Bar, Nuevo Café Luna, Babylon y los ya mencionados Espacio Vías y Sala Glam Theatre.

Los abonos y las entradas se podrán adquirir a través de la página web oficial del festival y mañana comenzará la venta física en los establecimientos Covent Garden y Chelsea Bar.