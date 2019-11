Querella criminal contra el Ministerio de Cultura y Guirao por los 'papeles de Salamanca'

Publicado 06/11/2019 12:13:02 CET

SALAMANCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Salvar el Archivo de Salamanca' denunciará ante la Audiencia Nacional al Ministerio de Cultura y Deporte y presentará una querella criminar contra su máximo responsable, José Guirao, por no devolver al Centro Documental de la Memoria Histórica los documentos que partieron "indebidamente" de su sede hacia Cataluña o que no han regresado a sus instalaciones al no haberse entregado a sus propietarios por parte de la Generalitat.

El presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, ha explicado que la entidad salmantina pidió en cuatro ocasiones (28 de enero, 11 de marzo, 20 de mayo y 12 de agosto de 2019) que el Ministerio reclamara esos documentos y cumplir con las resoluciones judiciales que así lo recogían, y al no hacerlo, y tampoco contestar a la petición de un certificado del 8 de octubre, se ha cumplido el plazo que posibilita ahora llevar a cabo acciones judiciales de este tipo.

Policarpo Sánchez ha manifestado que Guirao "sabiendo lo que estaba pasando en Cataluña, no ha hecho nada por impedirlo" y junto a otros responsables del Ministerio "han traficado con el patrimonio histórico-cultural de todos los españoles".

La demanda que presentará la asociación con el fin de que el Ministerio "cumpla con su obligación de exigir la devolución", contemplará también querellas criminales contra responsables del Ministerio por "dejación de funciones" y de la Generalitat por incumplir "de forma consciente" la ley.