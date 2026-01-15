El radar meteorológico de Guadramiro (Salamanca) para vigilar los fenómenos adversos, estará listo en febrero

Visita del secretario de Estado Hugo Morán al radar que se ha instalado en Guadramiro (Salamanca). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SALAMANCA

SALAMANCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio ambiente, Hugo Morán, ha visitado este jueves las obras de instalación del nuevo radar meteorológico en Guadramiro (Salamanca), que vigilará de fenómenos meteorológicos adversos cuando culminen los trabajos, en el mes de febrero.

Morán ha estado acompañado por la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo, y el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, entre otros representantes.

El nuevo radar se ubicará en el noroeste de la provincia de Salamanca, en la comarca de Vitigudino y no lejos de las Arribes del Duero. La instalación facilitará la vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos que afecten a un amplio sector del oeste y centro de la Península, en especial aquellos relacionados con las tormentas y una mejor cobertura de los sistemas de lluvias que procedan desde el Atlántico y atraviesen Portugal.

Además, contará con polarización dual, tecnología que permite distinguir el tipo de precipitación y obtener una estimación más precisa de su intensidad, han explicado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado recogido por Europa Press.

"La información meteorológica forma parte de la propia estructura de la información, tanto para la ciudadanía como para empresas o administraciones, que también quieren contar con este tipo de servicios. La potencia que nos da contar con una agencia estatal es que dispone de una cobertura de radares a nivel de país y, además, está conectada con los sistemas de detección de los radares del conjunto de los países de la Unión Europea, dentro del programa SAT", ha señalado Morán durante la visita a las obras.

Las obras de instalación del radar en Guadramiro han supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, repartidos entre la obra civil (1,3 millones) y el propio radar (1,4 millones).

Su culminación, prevista para finales de febrero, supondrá "un nuevo hito en el proyecto de renovación de la red de radares existentes y la instalación de nuevas infraestructuras", como han indicado desde el Ministerio.

En junio de 2025 se inauguró el nuevo radar ubicado en Almagro (Ciudad Real) y actualmente está en fase de pruebas el radar instalado en la isla de Tenerife. El proyecto está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y supone una inversión próxima a los 80 millones.