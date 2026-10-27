Rancapino Chico actuará en el Teatro Zorrilla de Valladolid el 6 de noviembre para celebrar "30 años de cante flamenco"

El cantaor Rancapino Chico. - TEATRO ZORRILLA

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Alonso Núñez 'Rancapino Chico' ofrecerá un adelanto de su próximo espectáculo navideño el 6 de noviembre en Valladolid, durante el recital dedicado a los grandes palos del flamenco en el que conmemora tres décadas de trayectoria profesional.

El artista chiclanero ofrecerá, a partir de las 20.00 horas del día 6, un recital construido sobre las raíces más tradicionales del flamenco, en el que también adelantará parte de su próximo espectáculo navideño.

Considerado, según han destacado fuentes del teatro, una de las voces destacadas del panorama flamenco actual, Rancapino Chico llega a esta convocatoria con una trayectoria de 30 años dedicados al cante, durante los que ha mantenido una estrecha vinculación con los estilos "más representativos" de la tradición gaditana.

Esta propuesta artística, cuyas entradas están a la venta a través de los canales oficiales del espacio escénico, tanto de forma física como digital, parte del respeto a las formas clásicas del flamenco, aunque incorpora una interpretación personal que busca transmitir la profundidad expresiva de los cantes y conectar con el público desde la emoción.

El concierto previsto en el Teatro Zorrilla de Valladolid estará articulado alrededor de la ortodoxia de los palos flamencos, con un repertorio que pretende mostrar la riqueza musical y expresiva de los estilos más arraigados en la tradición.

Uno de los aspectos destacados de la actuación será su planteamiento escénico, concebido para crear un ambiente "íntimo, cercano y evocador" en el que la voz y la expresividad del artista asuman el protagonismo, acompañado a la guitarra por Antonio Higuero y el compás de palmas de Naim Real y Edu Gómez.

El espectáculo recorrerá diferentes sonidos y ritmos del flamenco, combinando la fidelidad a la tradición con una interpretación marcada por la emoción y la personalidad del cantaor.

Además, el público del Teatro Zorrilla podrá disfrutar de un avance del próximo espectáculo navideño de Rancapino Chico, una propuesta de la que todavía no se han concretado más detalles en la información difundida.

Esta incorporación permitirá conocer una primera aproximación al nuevo proyecto del artista, que ampliará el contenido de un recital concebido principalmente como homenaje a los grandes estilos del cante flamenco.