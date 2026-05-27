El Ranking CYD 2026 sitúa a la Universidad de Salamanca a la cabeza del rendimiento en CyL

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VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Salamanca (USAL) se consolida como la institución de Castilla y León que acumula un mayor número de indicadores en el grupo de máxima eficiencia, según apunta la Fundación CYD que ha publicado los resultados de la edición 2026 de su ranking universitario.

El análisis evalúa el desempeño de los centros de educación superior de toda España a través de indicadores de rendimiento relativos clasificados en categorías de mayor, intermedio o menor rendimiento.

De acuerdo con las bases de datos del informe, la Universidad de Salamanca ha registrado un total de 13 indicadores de "mayor rendimiento relativo", acompañados de 20 en la categoría de "rendimiento intermedio" y únicamente 3 en el estrato de "menor rendimiento relativo". Estos registros posicionan a la institución charra como la "referencia autonómica" en volumen de excelencia dentro de este estudio.

Por detrás de la USAL, y dentro del bloque de universidades públicas de la Comunidad, se sitúa la Universidad de Valladolid (UVA), la cual ha conseguido certificar 12 indicadores de mayor rendimiento, 12 de rendimiento intermedio y 12 de menor rendimiento relativo.

Le sigue de cerca la Universidad de Burgos (UBU), que presenta un balance equilibrado con 10 indicadores en el nivel de mayor rendimiento, 16 en el tramo intermedio y 10 en el escalafón inferior. Por su parte, la Universidad de León (ULE) ha cerrado su balance en esta edición con 5 indicadores de máximo rendimiento, 15 intermedios y 16 en el grupo de menor desempeño relativo.

EL RENDIMIENTO DE LOS CENTROS PRIVADOS

En lo que respecta al mapa de la educación superior de titularidad privada en Castilla y León, los datos del Ranking CYD 2026 muestran escenarios diferenciados. La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) lidera este segmento en la región al alcanzar 8 indicadores de mayor rendimiento, 11 de rendimiento intermedio y 17 de menor rendimiento relativo.

A continuación, la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha registrado 4 indicadores en el grupo de mayor rendimiento, 9 en el tramo intermedio y un total de 23 indicadores clasificados dentro del menor rendimiento relativo. Finalmente, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), ubicada en Valladolid, ha obtenido un indicador de mayor rendimiento relativo, 8 de rendimiento intermedio y 27 en la franja de menor rendimiento.

COMPARATIVA CON EL PANORAMA NACIONAL

Al extrapolar la situación de Castilla y León y compararla con el resto de autonomías del país, el estudio de la Fundación CYD revela que las instituciones de la Comunidad se encuentran en una posición intermedia-baja si se mide el volumen bruto de excelencia frente a las regiones tradicionalmente líderes.

El conjunto de los indicadores territoriales asigna a Castilla y León un balance global de 12 indicadores de mayor rendimiento, 13 de rendimiento intermedio y 11 de menor rendimiento relativo.

Esta estadística sitúa a la autonomía por detrás de comunidades como Cataluña, que encabeza los principales ránkings de rendimiento con centros de referencia nacional como la Universitat Autònoma de Barcelona -la cual computa 29 indicadores de mayor rendimiento- o la Universitat de Barcelona, que ostenta 27 en la máxima categoría. Asimismo, el ecosistema castellanoleonés se coloca por detrás de la Comunidad de Madrid, impulsada por los resultados de la Universidad Autónoma de Madrid (23 indicadores de mayor rendimiento) y la Universidad Carlos III de Madrid (22 indicadores en el tramo superior).

No obstante, en la comparativa global, Castilla y León consigue mantener una ventaja relativa frente a comunidades autónomas cuyos centros presentan un balance más atomizado o concentrado en las franjas de menor rendimiento, como ocurre en los archipiélagos o en algunas regiones del sur peninsular.

El Ranking CYD 2026 publicado este miércoles sitúa a la Universidad de Navarra como la universidad española con más indicadores de mayor rendimiento, una posición que ocupó el año pasado la Universidad Autónoma de Barcelona.

En las diez primeras posiciones por tener un número más elevado de indicadores pertenecientes al grupo de mayor rendimiento son las universidades de Navarra, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Ramon Llull, Internacional de Cataluña, Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pontificia de Comillas, Valencia- Estudi General y Rovira i Virgili.