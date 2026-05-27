Rap rural, pop rock y música electrónica en el Zorrilla's Fest 2026 de la Fundación Triángulo el 20 de junio

Cartel de una nueva edición del Zorrilla's Fest - FUNDACIÓN TRIÁNGULO

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Triángulo ha lanzado el cartel de la quinta edición del Zorrilla's Fest 2026, cuyo festival musical principal se celebrará el próximo 20 de junio en la Plaza de la Universidad de Valladolid, con acceso libre y gratuito y en el que la organización ha apostado por reunir a los nombres más vanguardistas de la escena independiente nacional, centrando su propuesta musical en el rap rural, el pop rock alternativo y la música electrónica.

Este evento, que nació en el año 2022, se ha consolidado como una cita imprescindible dentro de la programación del Orgullo LGTBIQ+. Para esta ocasión, La programación musical del festival incluye a Chica Sobresalto, el proyecto de la cantante y compositora navarra Maialen Gurbindo, quien se ha consolidado en el pop rock alternativo tras su paso por Operación Triunfo 2020 y su participación en el Benidorm Fest 2025.

Asimismo, el evento ha sumado a Bewis de la Rosa, alter ego de Beatriz del Monte, una artista interdisciplinar que fusiona el hip hop con el folclore y los ritmos latinos bajo el concepto de rap rural.

El cartel también ha incorporado al cantante y productor Daniel López, conocido artísticamente como Bajocero X, quien entrelaza bases electrónicas y pop experimental con elementos clásicos, mientras que el dúo de techno-pop Turista Sueca, integrado por Jose Molina y Lander Diez, completa las actuaciones musicales de la jornada ofreciendo un DJ set marcado por la sátira, el humor y la crítica social y política.

LA DRAG QUEEN LITA LONG, LA PRESENTADORA

Por su parte, la dinamización de los cambios de escenario y la presentación oficial de todo el festival correrá a cargo de Lita Long, señalada como una de las drag queens más populares de Valladolid. Sus looks, su flexibilidad y sus más de dos metros de altura alegrarán las esperas a todo el público.

La identidad visual de esta quinta edición vuelve a llevar la firma de la agencia vallisoletana Capitán Quimera, encargada de diseñar el cartel con formas geométricas y representaciones de la icónica figura de la "zorrilla".

La organización apunta que el festival cultural LGTBI+ cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, y de la Junta de Castilla y León, además de la colaboración de comercios y hosteleros locales.

Al ser un evento promovido por una entidad sin ánimo de lucro y producido por personal voluntario, se ha definido como una actividad no comercial cuyo objetivo principal consiste en presentar la diversidad como un valor positivo que contribuye al progreso, el conocimiento, el respeto mutuo y la convivencia social tanto en los pueblos como en las ciudades.

Fundación Triángulo ha planificado el despliegue de diversas actividades culturales por toda la ciudad durante el mes de junio, bajo el paraguas del Zorrilla's Fest, antes de la jornada del festival musical. El programa completo ha abarcado la realización de proyecciones cinematográficas, exposiciones, talleres y la tradicional ruta arco iris de tapas y cocktails.

Todas estas iniciativas de visibilización y celebración de la diversidad social se han estructurado para culminar formalmente el próximo 28 de junio con la manifestación del Día del Orgullo LGTBI.