Los rayos, unidos a meteorología e intencionalidad explican simultaneidad, propagación y duración de fuegos en agosto

Archivo - Varios bomberos observan el incendio forestal de La Baña (León) en agosto de 2025. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado que el "gran repunte" de rayos, junto con la gran cantidad de combustible, la meteorología y la intencionalidad explican la simultaneidad, velocidades de propagación y duración de los incendios ocurridos este mes de agosto.

Así lo ha señalado durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León a petición de VOX y PSOE.

El consejero ha señalado que "el hecho más destacable" es el gran repunte en la segunda semana de agosto de los incendios originados por rayo en un contexto de "alta disponibilidad "del combustible, junto con una meteorología caracterizada por el ccalor, las rachas de viento y la baja humedad relativa existente.

Todo ello, junto a los incendios de causa intencionada, a su juicio explican la simultaneidad, grandes velocidades de propagación e intensidad de los frentes de llama y los incrementos en las duraciones de los tiempos de control de los incendios observadas en agosto.

A este respecto, el consejero ha explicado que los incendios de causa intencionada, cuando se producen en un escenario de peligro muy alto o extremo, "contribuyen de manera decisiva a tensionar el sistema por encima de sus condiciones habituales de funcionamiento, incrementando el riesgo para la ciudadanía, para el propio personal del Operativo y para el patrimonio natural de la Comunidad".

Por otra parte, ha destadcado que en las campañas de incendios habituales, los meses julio y agosto presentan tiempos bastante similares entre la detección y el control y entre la detección y la extinción de incendios, pero en agosto de 2025 estos tiempos fueron muy superiores.

"La causa no es una peor ejecución del Operativo -que mantuvo control temprano en la mayoría de los casos-, sino la excepcionalidad meteorológica de agosto y la plena disponibilidad de combustibles, que elevaron la intensidad, multiplicaron la simultaneidad y alargaron los incidentes más complejos", ha asegurado.

Suárez-Quiñones ha explicado que esta simultaneidad ocasionó un crecimiento del número de igniciones, la persistencia de incidentes, lo que "congestionó" la capacidad de ataque inicial y prolongó los tiempos a control y a extinción.

"SEVERIDAD EXTRAORDINARIA"

En esta línea, ha apuntado que Esta convergencia de señales (simultaneidad, duraciones y meteorología) acredita que el operativo actuó en un "escenario de severidad extraordinaria" para el que se aplicaron las medidas de escalado y coordinación interadministrativa previstas en Infocal.

Por otro lado, también ha analizado los índices de medición de gravedad utilizados son el índice de Gravedad Potencial (IGR) como indicador técnico-operativo que se asigna a cada incendio por su peligrosidad (0, 1, 2), así como las situaciones operativas (SIT), que ha asegurado que son figuras de gestión de la emergencia "claros indicadores" de lo ocurrido el pasado verano.

En una campaña sin extremos, el comportamiento de agosto habría sido similar al de julio y, posteriormente, al de septiembre y octubre. Sin embargo, en 2025 los IGR2 pasan de cuatro en julio a 33 en agosto para descender a cinco en septiembre y cero en octubre, meintras que, en paralelo, los días en SIT2 saltan de cuatro (julio) a 23 (agosto) y vuelven a cuatro (septiembre) y cero (octubre).

"Esta ruptura respecto al patrón esperado evidencia que agosto fue extremadamente anómalo, por la concurrencia de ola de calor, humedades relativas muy bajas y plena implicación de combustible fino y grueso, lo que elevó la severidad y la exigencia para el sistema de extinción más allá de lo estacionalmente previsible", ha explicado el consejero.

CAUSAS

Respecto a la distribución de causas durante junio, julio y agosto de 2025, el titular de Medio Ambiente ha señalado que se ha observado un repunte relativo en el mes de agosto con 48 incendios en la segunda semana, "coherente" con episodios convectivos estivales.

Este patrón acompasa los picos de simultaneidad, con tormentas secas/descargas con humedad relativa baja que favorecen igniciones múltiples y rápidas, aumentando la presión operativa.

En cuanto a los fuegos intencionados, se registra un incremento ascendente en julio, mantenido en agosto, mientras que los Los accidentes muestran un crecimiento importante desde junio hasta mediados del mes de julio, comenzando a descender desde esa fecha hasta la última semana de agosto en la que experimenta un ligero incremento. El perfil diario ofrece crestas en fines de semana y festivos. Las negligencias se mantienen más o menos estables en un número bajo a lo largo de todo el periodo, con un ligero descenso desde la primera semana de agosto.