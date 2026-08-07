Reabierta la avenida de Salamanca de Valladolid dirección al centro y el lunes se cerrará entre el túnel y Hacienda

Reabierta tres días antes de lo previsto la avenida de Salamanca de Valladolid, en dirección centro. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reabierto a primera hora de este viernes la Avenida de Salamanca en sentido norte, centro de la ciudad, una vez concluida esta fase de las obras de conexión a la red de calor ejecutadas por Somacyl.

La reapertura se ha producido tres jornadas antes de lo previsto, ya que el corte se mantenía programado hasta el próximo lunes.

Asimismo, el Consistorio prevé que a lo largo de esta tarde finalicen también los trabajos en la Avenida del Real Valladolid, que quedará abierta al tráfico en ambos sentidos tras completarse la conexión a la red de calor del Monasterio de Prado. Estos trabajos concluyen dentro del plazo previsto.

El próximo lunes, 10 de agosto, se iniciará una nueva fase de la actuación, con corte total al tráfico de vehículos en el tramo de la Avenida de Salamanca comprendido desde el túnel y rotonda de la Delegación de Hacienda, en sentido sur de la ciudad (hacia Parquesol).

El corte se mantendrá las 24 horas del día, hasta el 18 de agosto.

El Ayuntamiento de Valladolid recomienda a los conductores con destino al sur de la ciudad utilizar rutas alternativas, como el Paseo de Zorrilla o la propia A-62. El tramo de calle que quede libre en la zona afectada funcionará como fondo de saco, permitiendo únicamente el acceso a los vados autorizados y a los servicios, sin que en ningún caso se interrumpa este acceso.

Se instalará señalización informativa con antelación a la zona de obras, con carteles de aviso en varios puntos de la Avenida de Salamanca y de la calle Padre José Acosta.

Para conocer el estado de las obras y posibles cambios en el calendario, los ciudadanos pueden consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid: https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia- municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada