El Real Valladolid incorpora al mediapunta japonés Ryotaro Ito

El Real Valladolid incorpora al japonés Ryotaro Ito - REAL VALLADOLID

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid incorpora al jugador japonés Ryotaro Ito, mediapunta que llega libre y firma hasta el 30 de junio de 2027 con el objetivo de fortalecer el ataque del equipo, según ha informado el club en un comunicado.

Ryotaro Ito se ha formado en las categorías inferiores del Avanti Kansai FC, Cerezo Osaka y Tsuyama Sakuyo HS, además de en las selecciones de Japón, donde logró debutar con la absoluta en 2024. En su carrera, ha pasado por el Urawa Reds, Mito Hollyhock, Oita Trinita y Albirex Nigata, en la Primera y Segunda División de su país.

En el verano de 2023 dio el salto a Europa para jugar en el Sint-Truidendense de la Primera División belga, con quien disputó 110 partidos en las últimas tres temporadas. En ese tiempo logró 19 goles y doce asistencias; diez y cinco, respectivamente, en la última campaña.

Ahora, con 28 años, el mediapunta afronta el reto del Real Valladolid, provincia en la que en su primer día como blanquivioleta conoció el Real Monasterio de Santa Clara, antiguo palacio construido por Alfonso XI en el siglo XIV y ubicado en Tordesillas.