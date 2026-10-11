El rebaño de cabras guisandesas de la Diputación de Ávila inicia la trashumancia hacia Madrid

La trashumancia del rebaño de cabras de Ávila. - DIPUTACIÓN

ÁVILA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rebaño de cabras guisandesas de la Diputación de Ávila ha comenzado la trashumancia del otoño de 2026 desde la finca de Bohoyo, en plena comarca de Piedrahíta-Barco-Gredos, con destino a Madrid, donde está previsto que llegue el 25 de octubre tras completar 16 etapas.

En el trayecto participan un total de 48 de las 61 cabezas del rebaño de la institución provincial, en una actividad de difusión de la ganadería tradicional, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

El vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, ha explicado que la trashumancia culminará "en el gran escaparate que es Madrid para poner en valor los oficios del medio rural y su importancia, en tantos aspectos, para la sociedad".

En la primera jornada, que tuvo lugar este sábado, el rebaño salió de Bohoyo hacia Los Cuartos acompañado por miembros del proyecto 'Peques y montaña' del Club Deportivo Abulense de Montaña Almanzor, mientras que la etapa de este domingo ha alcanzado el municipio de La Navia.

Así, el martes por la mañana, ya en Piedrahíta, se llevará a cabo una actividad en el CRA Valle del Corneja y por la tarde habrá una encuentro cultural en torno al pastoreo en la villa ducal.

Otros hitos de esta trashumancia del rebaño guisandés serán la llegada a Villatoro, el día 16 de octubre, tras atravesar el puerto, la actividad en el CRA de El Fresno el día 20 y la parada que el rebaño hará en Naturávila el día 22.

En esta edición de la trashumancia, la Diputación ofrece a los interesados la posibilidad de conocer de cerca las labores de pastoreo, la propia raza guisandesa y los valores que implican la ganadería extensiva, la conservación de las vías pecuarias y de la biodiversidad.

Para ello, pueden contactar a través de los número 920 357 105, 920 357 177 y 920 393 298, en horario de 08.00 a 15.00 horas en días laborables, para obtener información sobre adónde acudir para disfrutar de esta actividad, a la que tendrán que llegar por sus propios medios.