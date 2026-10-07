Un recital poético de la UVA mostrará en Valladolid textos de mujeres y presentará el pódcast 'Voces de mujeres'

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven Norte del Ayuntamiento de Valladolid acogerá este jueves, 8 de octubre, a las 19.00 horas el recital poético 'Voces de mujeres', un encuentro organizado por la Universidad de Valladolid que mostrará a la juventud local textos literarios escritos por mujeres.

Durante el desarrollo de la actividad se presentará el pódcast 'Voces de mujeres', una iniciativa surgida en la Facultad de Filosofía y Letras a través del Proyecto de Innovación Docente 'Género, Agencia y Discurso (2025/2026)'. La grabación de este proyecto sonoro se encuentra alojada en la plataforma Ivoox de la propia institución académica.

El recital reunirá una selección de los textos poéticos, literarios en general e historiográficos que conforman los capítulos del pódcast. La lectura de los contenidos estará a cargo de estudiantes de grado de la citada Facultad de Filosofía y Letras.

La cita contará además con la participación invitada de la pianista Paula del Brío Fernández y de la poeta vallisoletana María Sotelo, quienes intervendrán a lo largo de la presentación.

Esta iniciativa busca dar a conocer a la sociedad una selección de mujeres que encontraron en la escritura una forma de ganar voz e invita a conocer a más de ellas a través de los pódcast y a hacer partícipe de la actividad llevada a cabo a lo largo del curso por el PID Género, Agencia y Discurso (2025/2026) a la ciudadanía y, en concreto, a la juventud local.