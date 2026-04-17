Recogen pruebas de escalera y esquinas de la bodega de la antigua casa del sospechoso de la muerte de Esther López

El principal sospechoso y acusado de la muerte de Esther López, Óscar S.M, durante la jornada de ayer. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inspección y recogida de muestras por parte de la Guardia Civil en el que fuera chalé propiedad de Óscar S.M. en Traspinedo (Valladolid), localidad donde fue encontrado hace más de cuatro años el cadáver de la vecina de dicha localidad Esther López de la Rosa, se ha centrado en recoger restos de las deterioradas escaleras que dan acceso a la bodega y en las esquinas de dicho habitáculo.

Después de la maratoniana jornada de ayer, donde los agentes actuantes permanecieron más de diez horas recabando pruebas en el inmueble situado en la urbanización El Romeral, miembros del Equipo Central de Inspección Ocular--Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil--, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid, han proseguido esta mañana después de que la jueza titular de la instrucción haya autorizado la prórroga de la orden de entrada hasta las 15.00 horas, pero que se puede extender durante la tarde.

Si ayer los agentes recogieron isopos de la entrada del hueco y también de la bomba de achicar que se encontraba dentro, así como un poco de la tierra del fondo, hoy se ha centrado en la escalera, "muy deteriorada" hasta el punto que la Guardia Civil ha tenido que llevar una propia para descender a la bodega, y en las esquinas del recinto.

Las defensoras, presentes también hoy en el registro, han reiterado la "tranquilidad" de su patrocinado al insistir en que "no tiene nada que ocultar", al tiempo que han desmentido informaciones reflejadas en medios de comunicación que apuntan a la aparición de un objeto personal de la víctima en el habitáculo.

Las letradas han apuntado que una vez concluya el registro esperarán los resultados de las pruebas que analizará, según ha podido saber Europa Press, el Laboratorio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.