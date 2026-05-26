La Recogida de Primavera del Banco de Alimentos de Valladolid se celebra en junio con opción de desgravar hasta el 80%

El responsable económico del Banco de Alimentos de Valladolid, Miguel Ángel Frutos García, y el responsable de Alcampo en Castilla y León, Óscar Monclús, en la presentación de la XI Recogida de Primavera. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La XI edición de la Recogida de Primavera del Banco de Alimentos de Valladolid se celebrará del 5 al 7 de junio en 43 establecimientos de la provincia con la posibilidad de desgravar hasta el 80 por ciento de los donativos en caja.

El responsable económico del Banco de Alimentos de Valladolid, Miguel Ángel Frutos García, y el responsable de Alcampo en Castilla y León, Óscar Monclús, han presentado este martes, 26 de mayo, la campaña que se desarrollará bajo el lema 'Lo damos todo' en hipermercados y supermercados de nueva cadenas.

Así, hasta 43 tiendas de Alcampo, Alimerka, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Gadis, Lupa y Mercadona ofrecerán a los ciudadanos la oportunidad de colaborar con el Banco de Alimentos mediante la donación en caja, por la que los clientes añaden una aportación económica al pagar su compra.

Alrededor de 125 voluntarios de la entidad se desplegarán en los establecimientos el viernes 5 y el sábado 6 para informar a los clientes de la forma de colaborar, labor que también realizarán los empleados de las cadenas participantes. El domingo 7, la labor de informar recaerá en los cajeros y un folleto informativo.

Con el donativo realizado en caja, el Banco de Alimentos puede solicitar a cada cadena productos por el valor de las donaciones recogidas en cada uno de ellos, de manera que pide los alimentos que se necesitan, incluidos en los 29 básicos que reparte, y en las cantidades adecuadas, lo que permite tener un "control muy grande", según ha destacado Frutos, en declaraciones recogidas por Europa Press.DEDUCCIÓN FISCAL POR DONAR AL BANCO DE ALIMENTOS

El responsable económico de la entidad ha subrayado, asimismo, que este método garantiza transparencia y ha destacado la posibilidad de desgravar el 80 por ciento del donativo en la declaración del IRPF hasta los primeros 250 euros, mientras a partir de esta cantidad puede ser del 40 o 45 por ciento.

Para ello, el cliente que haga una donación económica en esta campaña y desee el certificado para disfrutar de esta ventaja fiscal, debe remitir el ticket de la compra, en el que quedará reflejado el donativo, a certificados.bavalladolid@gmail.com, con sus datos de nombre, dirección, población y DNI. Así, el Banco de Alimentos le facilitará un documento acreditativo, si bien hecho este proceso la deducción fiscal aparecerá directamente en el borrador de la Declaración de la Renta del interesado como donación a ONG.

Frutos ha incidido en el beneficio de esta deducción para los donantes, de manera que espera que esto anime a más a aportar en esta Recogida de Primavera de 2026, en la que también prevé gran participación porque Valladolid es "muy solidario", pues es el quinto núcleo de población donde más personas donan en las iniciativas de la Fundación Banco de Alimentos en proporción a sus habitantes.

En 2025, esta campaña logró recaudar 104.000 euros en la recogidas en tienda, ha precisado, para agradecer a los voluntarios, las cadenas participantes y los cajeros que trabajan en ellas y a los donantes, que permiten que los alimentos lleguen, a través de una treintena de entidades, a las personas que lo necesitan, alrededor de 9.000 en este momento en la provincia, lo que refleja un ligero incremento en lo que va de año.