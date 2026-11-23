La ministra de Igualdad y candidata al Congreso por Valladolid, Ana Redondo. - PHOTOGENIC/DIEGO RICO / Europa Press

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha advertido del "modelo especulativo" del Partido Popular en materia de vivienda y ha recordado el "escándalo" del "reparto" a "amigos y familiares" de este partido de viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Villa del Prado, en una zona denominada de forma popular 'Villa Gaviota'.

Ante el edificio que acoge la mencionadas viviendas, Redondo ha apuntado que para el PP la vivienda es "un negocio", de manera que "insisten en construir" para destinar inmuebles a "personas afines" a la formación, "levantar la protección oficial" y después "especular".

La socialista ha explicado que el espacio donde se levanta 'Villa Gaviota' era suelo público que fue cedido a promotoras para construir VPO que, posteriormente, "se facilitó a familiares, amigos y compañeros del PP prácticamente a dedo". En este sentido, ha mencionado a familiares de altos cargos del PP como el exalcalde de Valladolid León de la Riba.

"Ese reparto es el 'modus operandi' del PP", ha criticado, para tildarlo de "auténtico escándalo" y señalar como "líder" a la cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, quien al frente de la Dirección General de Vivienda en la Junta autorizó la descalificación de estos inmuebles, que pasaron al mercado libres.

"¿Se quita la protección para qué? Pues para que se pueda hacer negocio, para que en definitiva la privatización de las viviendas permita que quienes accedieron a ellas puedan especular", ha agregado Redondo, quien también ha acusado a la candidata del PP de aprobar "una orden que con base en una ley franquista permitía subir el precio de los alquileres", un asunto que "llegó a los tribunales" y a la que una sentencia impuso un "correctivo dando la razón a los vecinos".

Igualmente, ha avisado de que tras "40 años de gobiernos del PP" en Castilla y León, el porcentaje de suelo público destinado a vivienda es "del uno por ciento" y la Comunidad es la tercera con los precios más caros en VPO.

Frente a este "modelo especulativo" del PP, "que beneficia a los fondos buitres", ha reivindicado las propuestas del PSOE en materia de vivienda, que pasan por construir, rehabilitar y "sobre todo" regular.

"La construcción sin regulación termina en especulación, mientras que la construcción con regulación lleva a que las personas puedan ejercer su derecho a una vivienda digna", ha aseverado, para ensalzar decretos como el de Maricarmen, que topa los precios, impide desahucios y ofrece crédito a coste cero para respaldar en la compra de una vivienda, ha ensalzado.