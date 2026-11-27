La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha considerado este viernes que el momento en el que el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dijo "calladita" a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, "es el ejemplo palmario de que lo que hay detrás es machismo, es negacionismo y es involución".

Así lo ha recalcado la política socialista en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al barrio vallisoletano de Pajarillos, donde ha mantenido un encuentro con patriarcas y representantes del pueblo gitano.

Tras mencionar inicialmente que Núñez Feijóo en el debate a cuatro emitido este jueves dijo "calladita" a Colau, lo que le lleva a subrayar que las mujeres ya no están para "estar calladas" pues han "decidido alzar la voz y nadie nos va a callar", posteriormente fue preguntada por las palabras del líder del PP que se interpretan como un descalificativo machista.

Redondo ha considerado que lo que se ha visto este jueves es "a ese machista que ha querido ocultarse y que cuando se despista, pues evidentemente sale su verdadera esencia, una esencia machista" y lo ha visto como "el ejemplo palmario de que lo que hay detrás es machismo, es negacionismo y es involución".

"PUEDE TENER UN COSTE MUY IMPORTANTE"

La ministra socialista ha entendido que Feijóo ha dado ya explicaciones diferentes sobre su comentario hacia Colau, de lo que deduce que "se tiene que justificar tanto" porque "sabe que ha metido la pata, que ha sido un error, que puede tener un coste muy importante, porque el feminismo se ejerce".

Para Ana Redondo, la "esencia machista" de Feijóo muestra que "no respeta a las mujeres" y que "tampoco es capaz de denunciar a la extrema derecha negacionista de la igualdad".

En este sentido, ha recordado que en un momento en el que se contabilizan "49 mujeres asesinadas en España" en lo que va de año, "no se puede ser tibio" ni "equidistante". "O se está con la víctima o se está con el agresor. O se está con la mujer que es agredida o se está con el asesino", ha enfatizado.

Pero en definitiva ha lamentado que este jueves en el debate se vio "a una extrema derecha negacionista, que no protege a las víctimas" y a un PP "incapaz de afearle ese negacionismo" a Vox.