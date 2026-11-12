Redondo llama a la movilización el 29N y reivindica la "dignidad" de Puente: "Con su ejemplo ha entrado en la campaña"

Valladolid. 12/11/26. PHOTOGENIC/DIEGO RICO. La ministra de Igualdad y candidata al Congreso, Ana Redondo, atenderá a los medios antes de dar comienzo al acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - PHOTOGENIC/DIEGO RICO / Europa Press

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata socialista al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha llamado a los ciudadanos a "coger la papeleta" del PSOE en las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha defendido que el voto a su partido es el "único" que garantiza que no haya "involución" y que continúe el avance en derechos, al tiempo que ha reivindicado la figura del exministro de Transportes Óscar Puente como "ejemplo de dignidad política".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en el acto inicio de campaña celebrado en Valladolid, tras ser preguntada por la decisión de la Junta Electoral Central de mantener el nombre de Puente al frente de las papeletas del PSOE por la circunscripción de Valladolid.

Redondo ha restado importancia a esta cuestión para incidir en la necesidad de "que la gente coja la papeleta del PSOE, que es la única papeleta que les garantiza el avance en derechos, la democracia y el stop a la involución".

La candidata socialista ha contrapuesto esta opción a lo que ha definido como "retroceso" y ha advertido de que están en juego los derechos de las mujeres, los trabajadores y los pensionistas.

En este sentido, ha asegurado que una eventual aplicación de las propuestas del PP supondría que los salarios quedarían "al albur" de la negociación entre trabajador y empresario al desaparecer la garantía estatal del Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, ha remarcado que las elecciones en Valladolid determinarán el signo de las tres administraciones y ha advertido de una "regresión express" de los derechos, las libertades y la democracia si estas quedan en manos de la "derecha extrema y la extrema derecha".

"Aquí serían las tres administraciones del mismo palo", ha afirmado, antes de reiterar su llamamiento a votar al PSOE.

Sobre la posibilidad de que algunos electores hayan considerado tachar el nombre de Óscar Puente, Redondo ha señalado que "lo importante es el resultado", antes de concluir que "la gente es inteligente" y volver a pedir el voto para el PSOE.

DIGNIDAD POLÍTICA

Preguntada por si Puente, también secretario provincial del PSOE de Valladolid, va a estar presente en la campaña electoral, Redondo ha defendido que el exministro de Transportes ha dado "un ejemplo de dignidad política" con su decisión de dimitir y renunciar también a la candidatura. "Por tanto, yo creo que con ese ejemplo ha entrado en campaña y estamos muy orgullosos", ha expresado.

"Óscar Puente ha demostrado que no somos iguales con su dimisión", ha señalado Redondo, quien ha asegurado que lo ocurrido supone un comportamiento político "sin precedentes que conozcamos". En este sentido, ha reivindicado la actuación del dirigente socialista tras el accidente ferroviario.

Redondo ha contrapuesto esta actuación con la de la entonces ministra de Fomento Ana Pastor tras el accidente ferroviario de Angrois, de quien ha afirmado que fue posteriormente elevada a la Presidencia del Congreso de los Diputados y que, a su juicio, "no dio ninguna explicación, no asumió ninguna responsabilidad y además intentó ocultar lo que pasó en aquel accidente".

Frente a ello, ha defendido que Puente ofreció explicaciones en una Diputación Permanente que ha calificado de "durísima", de más de cuatro horas de duración, en la que fue sometido a las preguntas de los distintos grupos "con absoluta transparencia".

Asimismo, ha destacado que el exministro llevó posteriormente al Consejo de Ministros un paquete de medidas para mejorar la línea ferroviaria afectada y que, después, decidió asumir responsabilidades políticas. "Luego renunció a todo. Renunció al Ministerio y renunció a la candidatura", ha subrayado.

Por ello, Redondo ha considerado que Puente asumió "la responsabilidad política más allá de lo que hemos visto en política previamente" y ha defendido que su comportamiento constituye un ejemplo para el PSOE de Valladolid.