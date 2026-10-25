Redondo "orgullosa" de Valladolid "con una ciudadanía que cada año bate récord de solidaridad" en la marcha de la AECC

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una foto de archivo en una edición pasada de la MArcha contra el Cáncer de Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado "su orgullo" por su ciudad, por Valladolid, donde 55.000 personas han salido a la calle este domingo para participar en la Marcha contra el Cáncer y ha reconocido a una "ciudadanía que cada año bate récords de solidaridad" al tiempo que ha lamentado que el PP haya votado, en las Cortes de Castilla y León, junto a Vox, en contra de una serie de medias para mejorar la Sanidad.

Redondo ha reconocido "la solidaridad de más de 50.000 andarines y corredores y corredoras" que han participado en la marcha contra el cáncer y que es "un ejemplo no solamente ya para España, sino para toda Europa".

Asimismo, la ministra ha manifestado su "orgullo" por el impulso que se está dando a la investigación "que es la clave para acabar con las enfermedades" y también con el cáncer al tiempo que ha hecho un llamamiento "a luchar contra los negacionistas", porque como ha explicado Redondo "hay un negacionismo involucionista contra todo lo que significa ciencia" y así ha puesto como ejemplo las vacunas.

Por ello, Ana Redondo ha insistido en que el negacionismo "mata" y el negacionismo "es una involución" que provoca retraso por lo que ha abogado por seguir avanzando "en investigación en la Sanidad" y por reforzar la sanidad pública pero también considera "imprescindible" la colaboración pública-privada.

Ana Redondo ha reconocido que la marcha contra el cáncer de Valladolid supone "mucha energía, mucha ilusión compartida y mucha solidaridad" al tiempo que también ha reconocido una "preocupación que no deja de pesar" por la oposición del PP a apoyar en las Cortes de Castilla y León medidas a favor de la sanidad pública. "Algo que tenemos que combatir entre todas y todos", ha conclido la ministra de Igualdad.