Redondo reivindica la "libertad" del colectivo LGTBI+ frente a aquellos que "pretenden restringir derechos"

Critica que el Ayuntamiento de Valladolid no cuelgue la bandera y que CyL siga sin contar con una ley LGTBI

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado la "libertad" de las personas del colectivo LGTBI+ frente a aquellos que "pretenden restringir derechos" y devolver a la sociedad a "tiempos oscuros".

Redondo ha acudido este sábado, 28 de junio, a la marcha por el Día del Orgullo en Valladolid para "defender los derechos de las personas LGTBI en un día muy especial para ellas" en el que se celebran "los avances", como el matrimonio igualitario que se logró hace 20 años en España.

En este sentido, ha puesto en valor que España tiene una sociedad "abierta y democrática", si bien ha advertido de que existen "actitudes que pretenden simplificar a la sociedad, que pretenden cercenar los derechos de una parte importante de ella".

"El autoritarismo triunfa en la simplicidad. El autoritarismo triunfa cuando la sociedad es más manejable. Y una sociedad menos diversa, una sociedad menos compleja, es una sociedad más manipulable", ha apuntado al respecto, para reivindicar la "libertad", una "con mayúsculas para ser cada uno como quiere ser, siempre y cuando no se haga daño al otro".

"Para amar a quien cada uno quiera amar, para proyectar la vida que cada uno quiera desarrollar. Esa es la libertad con mayúsculas.

No la libertad de tomarse un cubata", ha continuado, al tiempo que ha defendido que esta "libertad está reconocida en la Constitución y en todos los tratados internacionales".

En este contexto, Redondo ha lamentado que en España hay "instituciones y actitudes generalmente de la extrema derecha, y también de la derecha que a veces confunde el discurso y blanquea a la extrema derecha, que no quieren o deciden no poner las banderas en los balcones".

Así, ha apuntado al Ayuntamiento de Valladolid y al Gobierno de la Junta, que "decide no aprobar leyes específicas LGTBI". "Somos la comunidad que más ha tardado en dotarse de una ley", ha criticado al respecto, para destacar que esta está en procedimiento legislativo, si bien hay que "ver dónde concluye".

Por otra parte, ha expresado su preocupación por los "discursos de odio", que enmarca en "una ola reaccionaria que amenaza con devolver al armario, que amenaza con una España en blanco y negro que ya no existe, y que amenaza con recuperar leyes como la de vagos y maleantes".

"No lo vamos a consentir, no vamos a dar un paso atrás, vamos a dar grandes saltos hacia adelante en el reconocimiento de sus derechos y lo vamos a hacer tanto fuera de nuestro país, como dentro, enfrentándonos a aquellos que quieren negar la diversidad, a aquellos que no quieren colocar las banderas y los símbolos de la libertad, y a aquellos que también están legislando contra los derechos de las personas LGTBI, como en Madrid (...) o Valencia", ha manifestado.

De este modo, ha llamado a celebrar este sábado el Orgullo por "lo conseguido, la diversidad, el respeto, la democracia": "Es un día para seguir reivindicando frente a aquellos que pretenden devolvernos a tiempos oscuros".