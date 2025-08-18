Redondo respalda Disca-VioGen de Aspaym, una herramienta "específica y adaptada" a la lucha contra la violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada por la coordinadora del área mujer de Aspaym CyL, Verónica Arias, y por el presidente de Aspaym CyL, Ángel de Propios , presenta 'Disca-VioGen'. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respaldado la plataforma Disca-VioGen al considerarla una herramienta "específica y adaptada" que "visibiliza, apoya y da instrumentos" a las mujeres con discapacidad para luchar contra la violencia de género.

Redondo ha participado en Valladolid en la presentación oficial de este proyecto "pionero" que aborda la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad desde un enfoque "integral, accesible y adaptado a sus realidades" y que ha contado con la participación del presidente de Aspaym en Castilla y León, Ángel de Propios, y la coordinadora del Departamento de Mujer de la asociación, Verónica Arias.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de Igualdad y desarrollada por Aspaym Castilla y León, responde a una "doble vulnerabilidad que multiplica el riesgo de sufrir violencia: ser mujer y tener discapacidad". De propios ha recurrido a la Macroencuesta de Violencia de Género, para advertir de que las mujeres con discapacidad "tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia de género que aquellas sin discapacidad, y si viven en entornos rurales, la situación se agrava por la falta de información, recursos y redes de apoyo".

La web www.discaviogen.es reúne información adaptada sobre violencia de género, derechos, recursos disponibles y estrategias de autoprotección. Incluye contenidos en "lectura fácil", vídeos subtitulados y en lengua de signos, documentos descargables, un mapa interactivo de recursos y un botón de "salida rápida" para situaciones de riesgo.

El proyecto también dispone del canal de Youtube @discaviogen y de otro de Instagram @discaviogen, diseñado para llegar a un público joven con publicaciones diarias, campañas audiovisuales y materiales de sensibilización. Asimismo, cuenta con un video podcast con contenido de interés y entrevistas a referentes de esta área, ha detallado Verónica Arias.

Por último, el proyecto contempla una serie de eventos de presentación del proyecto en diferentes ciudades de España, especialmente dirigido a técnicos y profesionales que traten con mujeres con discapacidad. "El objetivo es que conozcan de primera mano todos los recursos disponibles para que puedan beneficiarse de Disca-VioGen el mayor número de mujeres", ha apuntado.

Redondo, que ha valorado el funcionamiento de Aspaym con "30 años de experiencia "en el apoyo a las personas con discapacidad y muy especialmente a las mujeres con discapacidad", ha incidido en que para su departamento lo "prioritario" es la lucha contra la violencia de género y que, según señala el Pacto de Estado se tienen que seguir "impulsando" medidas que se refieren a mujeres con discapacidad y especila vulnerabilidad.

"Estamos hablando de que en torno al 65 por ciento de las mujeres con discapacidad en algún momento han sufrido algún tipo de violencia de género y por lo tanto esta es una plataforma que con esas tres herramientas, con esos tres instrumentos, ese mapa de recursos que acerca los recursos disponibles a las mujeres con discapacidad en todo el territorio español, muy especialmente en el ámbito rural, pero también ese podcast que permite hablar a las mujeres con discapacidad que han sido violentadas, va a permitir una mayor concienciación, una mayor visibilización de este problema que sufren muchas mujeres", ha añadido.

Un proyecto que tendrá "continuidad en 2026" con un marcado acento "rural", al "acercar recursos" a las mujeres con discapacidad que están sufriendo esta lacra.

"Por lo tanto, tiene esos tres elementos importantísimos, la concienciación, la visibilización y el apoyo, la ayuda con instrumentos que están adaptados y que están actualizados para que todas las mujeres que sufren cualquier tipo de discapacidad puedan acercarse a los recursos que el Estado pone a su disposición para la lucha contra la violencia de género, que es una lucha en la que todos y todas estamos implicados y que necesita, desde luego, instrumentos y recursos específicos, especializados y adaptados a las necesidades", ha finalizado.

MEDIO RURAL

Aspaym ha puesto el foco en las mujeres con discapacidad que residen en zonas rurales, donde el "aislamiento y la escasez de servicios complican la denuncia y la búsqueda de apoyo".

La plataforma permite localizar la entidad más cercana y acceder a orientación y acompañamiento de forma confidencial. "No es solo una web, es una red de apoyo real que busca prevenir, detectar y actuar. Queremos que las mujeres con discapacidad sepan que no están solas y que existen recursos adaptados para ellas", ha añadido Arias.

Más de 600 entidades públicas, privadas y del tercer sector ya forman parte del repositorio de recursos que nutre la plataforma, que se mantendrá vivo y en constante actualización. Esta labor colaborativa garantiza que la información llegue a más personas y facilite la derivación a los servicios adecuados, concluyen desde Aspaym.