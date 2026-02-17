Se reduce a nivel 1 de emergencia el Inuncyl en León ante la evolución favorable de los cauces

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en León, que ha acordado este martes reducir al nivel 1 de emergencia el Inuncyl. - JCYL

LEÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este martes reducir al nivel 1 el Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl) en la provincia de León, tras constatar la evolución favorable de los caudales y la ausencia de incidencias graves en las últimas jornadas.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha explicado que esta decisión responde a la tendencia positiva general de los ríos, si bien se mantiene la vigilancia preventiva ante los posibles efectos del deshielo y la evolución meteorológica.

En la cuenca del Duero permanecen en nivel amarillo ocho estaciones: Cebrones del Río, Santa Marina del Rey, Sena de Luna, La Magdalena, Omaña, León, Villalobar y Secos. Por su parte, en la cuenca del Miño-Sil se mantienen en nivel naranja las estaciones de Matarrosa, Requejo y Ponferrada (donde podría producirse un repunte asociado a nuevas precipitaciones), mientras que Toreno continúa en nivel amarillo. En la cuenca Cantábrica se encuentra en amarillo la estación de Ribota, aunque no existe ningún riesgo de desbordamiento.

Respecto a la regulación hidráulica, el embalse de Villameca ha reducido su desembalse hasta los 7 metros cúbicos por segundo, con posibilidad de ajustes puntuales en función de las entradas de agua, con el objetivo de evitar afecciones posteriores, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

En el embalse de Barrios de Luna el desembalse combinado se sitúa en torno a 50 metros cúbicos por segundo, por debajo de los umbrales de riesgo, aplicándose una estrategia de regulación progresiva para prevenir incrementos bruscos ante posibles cambios meteorológicos.

Eduardo Diego ha señalado que "han sido días complejos, pero la situación evoluciona favorablemente" y ha subrayado que, a pesar de que se rebaje a nivel 1 el Inuncyl, ha de mantenerse la vigilancia "ante posibles complicaciones en el futuro".