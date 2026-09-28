Refuerzo de prevención y coordinación policial ante el aumento de casos de criminalidad en la provincia de León

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón (centro), en la reunión con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Julio Andrés Gutiérrez. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha mantenido este lunes una reunión con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Andrés Gutiérrez, para analizar la evolución de la delincuencia en la provincia y reforzar la coordinación y las medidas preventivas ante le aumento de casos de criminalidad registrados.

El encuentro ha permitido analizar de manera conjunta las distintas tipologías delictivas y establecer nuevas líneas de trabajo dirigidas a reforzar la prevención, mejorar la respuesta policial y adaptar los dispositivos a las necesidades concretas de cada zona.

Entre las medidas que se van a reforzar se encuentra el trabajo conjunto con la Guardia Civil de Tráfico, con un incremento de los controles en aquellos puntos, horarios y circunstancias en los que resulte necesario. En este sentido, se incrementará la presencia y las campañas de control de Tráfico, dentro de la estrategia de prevención y vigilancia que desarrolla la Guardia Civil en la provincia.

La Subdelegación y los responsables policiales trabajarán también en un análisis más detallado de las horas, los días y las zonas en las que se concentra una mayor incidencia de determinados delitos, con el objetivo de poder adaptar los dispositivos policiales y anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Alaiz Moretón ha trasladado la necesidad de mantener una especial atención sobre las personas reincidentes, mediante el refuerzo del intercambio de información y el seguimiento policial dentro de las competencias de cada Cuerpo, con el objetivo de mejorar la prevención y la respuesta ante aquellos delincuentes que puedan estar vinculados a diferentes hechos delictivos.

ANTICIPACIÓN PARA MEJORAR LA RESPUESTA

"Tenemos que trabajar desde la prevención y utilizar toda la información de la que disponemos para anticiparnos. Saber dónde, cuándo y cómo se producen determinados delitos nos permite adaptar los dispositivos y mejorar la respuesta", ha señalado el subdelegado del Gobierno.

Otra de las líneas de trabajo será reforzar la colaboración con otros cuerpos y unidades policiales, tanto de la provincia como de otros lugares. En este sentido, se considera "especialmente importante" mejorar el intercambio de información sobre personas que puedan estar vinculadas con hechos delictivos en León y que, al mismo tiempo, tengan su residencia o desarrollen parte de su actividad en otros municipios o provincias.

El objetivo es favorecer una visión más completa de determinados fenómenos delictivos y facilitar la coordinación entre las distintas unidades policiales cuando una misma persona o grupo pueda tener actividad en diferentes territorios.

MAYOR CONTACTO CON AUTORIDADES LOCALES

La Subdelegación del Gobierno reforzará asimismo el contacto con las autoridades locales, especialmente con alcaldes y pedáneos, para favorecer una comunicación más directa sobre cualquier situación que pueda resultar sospechosa o que pueda requerir atención policial. El objetivo es mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo y facilitar que la información llegue con rapidez a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre a través de los cauces establecidos y sin sustituir las funciones de los cuerpos policiales.

Esta colaboración se sumará a la coordinación que ya se desarrolla con las policías locales de la provincia, especialmente a través de las juntas locales de seguridad, en las que se analizan las circunstancias específicas de cada municipio y se diseñan dispositivos conjuntos.

En la reunión también se dio a conocer el suceso ocurrido durante la madrugada del pasado sábado, día 26, cuando se produjo una riña tumultuaria en la zona del Barrio Húmedo de León en torno a las 2.30 horas que se saldó con nueve personas detenidas, tres de ellas menores de edad.

En la intervención participaron efectivos de Policía Nacional y Policía Local de León y durante la actuación fueron intervenidas seis armas blancas, aunque, como consecuencia del incidente no se registraron heridos y tan solo una de las personas implicadas tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario después de sufrir una fractura de tobillo al caer de un patinete mientras huía del lugar durante la persecución policial.

RESPUESTA INMEDIATA Y COORDINACIÓN

La actuación constituye "un ejemplo" de la importancia de la respuesta inmediata y de la coordinación entre los distintos cuerpos policiales, especialmente en aquellas zonas y franjas horarias en las que se concentra una mayor actividad de ocio nocturno.

Alaiz Moretón ha agradecido el trabajo de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil y ha reiterado el compromiso de la Subdelegación del Gobierno de mantener una coordinación permanente con los cuerpos policiales y las autoridades locales para reforzar la prevención y mejorar la seguridad de los ciudadanos de la provincia.